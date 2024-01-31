Главу курганского округа оштрафовали за нарушение правил общения с жителем

В Курганской области глава Катайского муниципального округа (МО) Глеб Морозов по решению суда был оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Курганской области на своем сайте.
«Установлено, что ответ на обращение заявителя направлен органом местного самоуправления с нарушением, установленного законом тридцатидневного срока <…> Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Катайского судебного района Курганской области глава округа привлечен к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей», — указано на сайте прокуратуры региона.
Также, по данным прокуратуры, в надзорный орган Катайского района обращался местный житель из-за данного нарушения. По обращению была проведена проверка по исполнению обязанностей муниципальным органом. В результате проверки районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
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