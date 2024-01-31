Челябинские охотники настаивают на своем праве отстреливать лис

01 февраля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Получившие предложение стрелять за деньги в зайцев охотники высказались про охоту на лис Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Челябинские садоводы просят не убивать лис Охотники Челябинской области настаивают на праве охотиться на лис. Так они отреагировали на призыв сотрудников фруктово-ягодных садов отказаться от отстрела хищников, которые борются с грызунами. Как URA.RU рассказал замруководителя аппарата правления Союза обществ охотников и рыболовов региона Денис Дундуков, при наличии документации охота законна. «Охота разрешается в пределах охотничьих угодий. Если у охотника имеются разрешающие документы на отстрел лисицы, то ничего противозаконного в отстреле зверя нет», — заявил Дундуков. Собеседник URA.RU отметил, что на территории садов любая охота запрещена. Вместе с тем, перемещения диких зверей не ограничены, и, значит, за пределами сада отстрел допустим, уверены охотники. При этом, отметил Дундуков, лисы, будучи плотоядными животными, являются переносчиками вируса бешенства. В ряде ситуаций это представляет опасность для человека. Эксперт признал, что зайцы могут нанести существенный вред культурным насаждениям. Именно с этой целью, чтобы сохранить естественную защиту от грызунов, управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль призвала охотников отказаться от охоты от лис, обитающих в садах. Взамен пообещала платить по тысяче рублей за каждую принесенную тушу зайца.

Охотники Челябинской области настаивают на праве охотиться на лис. Так они отреагировали на призыв сотрудников фруктово-ягодных садов отказаться от отстрела хищников, которые борются с грызунами. Как URA.RU рассказал замруководителя аппарата правления Союза обществ охотников и рыболовов региона Денис Дундуков, при наличии документации охота законна. «Охота разрешается в пределах охотничьих угодий. Если у охотника имеются разрешающие документы на отстрел лисицы, то ничего противозаконного в отстреле зверя нет», — заявил Дундуков. Собеседник URA.RU отметил, что на территории садов любая охота запрещена. Вместе с тем, перемещения диких зверей не ограничены, и, значит, за пределами сада отстрел допустим, уверены охотники. При этом, отметил Дундуков, лисы, будучи плотоядными животными, являются переносчиками вируса бешенства. В ряде ситуаций это представляет опасность для человека. Эксперт признал, что зайцы могут нанести существенный вред культурным насаждениям. Именно с этой целью, чтобы сохранить естественную защиту от грызунов, управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль призвала охотников отказаться от охоты от лис, обитающих в садах. Взамен пообещала платить по тысяче рублей за каждую принесенную тушу зайца.