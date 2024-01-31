Челябинские охотники настаивают на своем праве отстреливать лис

Охотники Челябинской области настаивают на праве охотиться на лис. Так они отреагировали на призыв сотрудников фруктово-ягодных садов отказаться от отстрела хищников, которые борются с грызунами. Как URA.RU рассказал замруководителя аппарата правления Союза обществ охотников и рыболовов региона Денис Дундуков, при наличии документации охота законна.
«Охота разрешается в пределах охотничьих угодий. Если у охотника имеются разрешающие документы на отстрел лисицы, то ничего противозаконного в отстреле зверя нет», — заявил Дундуков.
Собеседник URA.RU отметил, что на территории садов любая охота запрещена. Вместе с тем, перемещения диких зверей не ограничены, и, значит, за пределами сада отстрел допустим, уверены охотники. При этом, отметил Дундуков, лисы, будучи плотоядными животными, являются переносчиками вируса бешенства. В ряде ситуаций это представляет опасность для человека.
Эксперт признал, что зайцы могут нанести существенный вред культурным насаждениям. Именно с этой целью, чтобы сохранить естественную защиту от грызунов, управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль призвала охотников отказаться от охоты от лис, обитающих в садах. Взамен пообещала платить по тысяче рублей за каждую принесенную тушу зайца.
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