31 января 2024

В челябинских садах попросили охотников не стрелять в лис

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, млекопитающие, лиса обыкновенная
Лисы в Каслинском районе помогают аграриям бороться с грызунами Фото:

В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) попросили охотников не стрелять в лис. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, хищники помогают аграриям бороться с грызунами.

«Мы просим не стрелять в лис. Хищники помогают нам естественным путем бороться с грызунами: мышами, сусликами и зайцами», — уточнила URA.RU Сегаль.

Лисиц аграрии завозят целенаправленно, помещая в периметр садов. Кормовая база им обеспечена. Однако с переметами у заграждений лисицы через сугробы стали убегать в лес. На выходе их подкарауливают охотники с капканами и ружьями.

«Чтобы противодействовать такой практике, нашли выход. Мы платим по тысяче рублей за тушу каждого принесенного зайца. Эти звери полностью сжирают плодовые деревья», — рассказала Сегаль.

На территории для охотников созданы необходимые условия. Есть благоустроенный домик, где люди могут согреться и выпить чаю.

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В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) попросили охотников не стрелять в лис. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, хищники помогают аграриям бороться с грызунами. «Мы просим не стрелять в лис. Хищники помогают нам естественным путем бороться с грызунами: мышами, сусликами и зайцами», — уточнила URA.RU Сегаль. Лисиц аграрии завозят целенаправленно, помещая в периметр садов. Кормовая база им обеспечена. Однако с переметами у заграждений лисицы через сугробы стали убегать в лес. На выходе их подкарауливают охотники с капканами и ружьями. «Чтобы противодействовать такой практике, нашли выход. Мы платим по тысяче рублей за тушу каждого принесенного зайца. Эти звери полностью сжирают плодовые деревья», — рассказала Сегаль. На территории для охотников созданы необходимые условия. Есть благоустроенный домик, где люди могут согреться и выпить чаю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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