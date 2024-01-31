В челябинских садах попросили охотников не стрелять в лис

В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) попросили охотников не стрелять в лис. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, хищники помогают аграриям бороться с грызунами.
«Мы просим не стрелять в лис. Хищники помогают нам естественным путем бороться с грызунами: мышами, сусликами и зайцами», — уточнила URA.RU Сегаль.
Лисиц аграрии завозят целенаправленно, помещая в периметр садов. Кормовая база им обеспечена. Однако с переметами у заграждений лисицы через сугробы стали убегать в лес. На выходе их подкарауливают охотники с капканами и ружьями.
«Чтобы противодействовать такой практике, нашли выход. Мы платим по тысяче рублей за тушу каждого принесенного зайца. Эти звери полностью сжирают плодовые деревья», — рассказала Сегаль.
На территории для охотников созданы необходимые условия. Есть благоустроенный домик, где люди могут согреться и выпить чаю.
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