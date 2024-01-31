Природа Экология В челябинских садах попросили охотников не стрелять в лис 01 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Лисы в Каслинском районе помогают аграриям бороться с грызунами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) попросили охотников не стрелять в лис. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, хищники помогают аграриям бороться с грызунами. «Мы просим не стрелять в лис. Хищники помогают нам естественным путем бороться с грызунами: мышами, сусликами и зайцами», — уточнила URA.RU Сегаль. Лисиц аграрии завозят целенаправленно, помещая в периметр садов. Кормовая база им обеспечена. Однако с переметами у заграждений лисицы через сугробы стали убегать в лес. На выходе их подкарауливают охотники с капканами и ружьями. «Чтобы противодействовать такой практике, нашли выход. Мы платим по тысяче рублей за тушу каждого принесенного зайца. Эти звери полностью сжирают плодовые деревья», — рассказала Сегаль. На территории для охотников созданы необходимые условия. Есть благоустроенный домик, где люди могут согреться и выпить чаю. В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) попросили охотников не стрелять в лис. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, хищники помогают аграриям бороться с грызунами. «Мы просим не стрелять в лис. Хищники помогают нам естественным путем бороться с грызунами: мышами, сусликами и зайцами», — уточнила URA.RU Сегаль. Лисиц аграрии завозят целенаправленно, помещая в периметр садов. Кормовая база им обеспечена. Однако с переметами у заграждений лисицы через сугробы стали убегать в лес. На выходе их подкарауливают охотники с капканами и ружьями. «Чтобы противодействовать такой практике, нашли выход. Мы платим по тысяче рублей за тушу каждого принесенного зайца. Эти звери полностью сжирают плодовые деревья», — рассказала Сегаль. На территории для охотников созданы необходимые условия. Есть благоустроенный домик, где люди могут согреться и выпить чаю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям