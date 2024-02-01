Министр обороны Германии вышел из себя после вопроса об Украине

N-TV: Писториус разозлился из-за вопроса о поставках ракет Taurus Украине
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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Писториус раздраженно ответил на вопрос о поставках ракет Taurus Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, когда его спросили об отправке ракет большой дальности Taurus Украине. Об этом сообщает N-TV.

«Министр заявил, что он „устал“ от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в публикации. Хотя Германия является вторым по величине сторонником Украины, единственная дискуссия идет о системе специального вооружения, указал Писториус.

«Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что можем, или мы также возьмем на себя немного свободы и ответственности при принятии этого решения», — подчеркнул он. Уточняется, что споры о возможных поставках ракет Taurus на Украину ведутся вот уже несколько месяцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале спецоперации. Он объяснил это тем, что после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Украинский глава отдельно подчеркнул, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus.

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Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, когда его спросили об отправке ракет большой дальности Taurus Украине. Об этом сообщает N-TV. «Министр заявил, что он „устал“ от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в публикации. Хотя Германия является вторым по величине сторонником Украины, единственная дискуссия идет о системе специального вооружения, указал Писториус. «Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что можем, или мы также возьмем на себя немного свободы и ответственности при принятии этого решения», — подчеркнул он. Уточняется, что споры о возможных поставках ракет Taurus на Украину ведутся вот уже несколько месяцев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале спецоперации. Он объяснил это тем, что после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Украинский глава отдельно подчеркнул, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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