Министр обороны Германии вышел из себя после вопроса об Украине

N-TV: Писториус разозлился из-за вопроса о поставках ракет Taurus Украине

01 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Писториус раздраженно ответил на вопрос о поставках ракет Taurus Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, когда его спросили об отправке ракет большой дальности Taurus Украине. Об этом сообщает N-TV. «Министр заявил, что он „устал“ от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в публикации. Хотя Германия является вторым по величине сторонником Украины, единственная дискуссия идет о системе специального вооружения, указал Писториус. «Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что можем, или мы также возьмем на себя немного свободы и ответственности при принятии этого решения», — подчеркнул он. Уточняется, что споры о возможных поставках ракет Taurus на Украину ведутся вот уже несколько месяцев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале спецоперации. Он объяснил это тем, что после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Украинский глава отдельно подчеркнул, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, когда его спросили об отправке ракет большой дальности Taurus Украине. Об этом сообщает N-TV. «Министр заявил, что он „устал“ от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в публикации. Хотя Германия является вторым по величине сторонником Украины, единственная дискуссия идет о системе специального вооружения, указал Писториус. «Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что можем, или мы также возьмем на себя немного свободы и ответственности при принятии этого решения», — подчеркнул он. Уточняется, что споры о возможных поставках ракет Taurus на Украину ведутся вот уже несколько месяцев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале спецоперации. Он объяснил это тем, что после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Украинский глава отдельно подчеркнул, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus.