Зеленский обвинил Запад в начале спецоперации на Украине

29 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский расстроился, что ФРГ ему не поставила крылатые ракеты и обвинил Запад в начале СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. По его словам, после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Поэтому Россия в дальнейшем и смогла начать СВО, заявил украинский лидер. «Дело не только в [канцлере ФРГ] Олафе Шольце. <…> Это касается европейских лидеров и США. Cлабая реакция Запада на [присоединении Крыма к России] в 2014 году позволила Москве начать [спецоперацию] в 2022 году», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ADR, говоря о низкой военной поддержке со стороны Германии и других стран. Украинский глава отдельно высказал свое разочарование тем, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus. В этом же интервью Зеленский заявил, что отсутствие поддержки Киева со стороны Запада приведет к расколу между США и Европой. Говоря о зачинщиках украинского конфликта, экс-президент Чехии Вацлав Клаус обвинил Великобританию и США в начала противостояния Украины и России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. По его словам, после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Поэтому Россия в дальнейшем и смогла начать СВО, заявил украинский лидер. «Дело не только в [канцлере ФРГ] Олафе Шольце. <…> Это касается европейских лидеров и США. Cлабая реакция Запада на [присоединении Крыма к России] в 2014 году позволила Москве начать [спецоперацию] в 2022 году», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ADR, говоря о низкой военной поддержке со стороны Германии и других стран. Украинский глава отдельно высказал свое разочарование тем, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus. В этом же интервью Зеленский заявил, что отсутствие поддержки Киева со стороны Запада приведет к расколу между США и Европой. Говоря о зачинщиках украинского конфликта, экс-президент Чехии Вацлав Клаус обвинил Великобританию и США в начала противостояния Украины и России.