Экс-премьер Украины: отставка Залужного зависит не от Зеленского

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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Азаров: заявил, что увольнять Залужного или нет, будут решать США, а не Зеленский Фото:

Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому […] и, естественно, является для него раздражителем», — сообщил Азаров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, решение об отставке главкома ВСУ остается за американцами.

Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 1 февраля по СМИ разошлась информация о том, что Зеленский уволит Залужного уже на этой неделе. В Минобороны Украины эту информацию опровергли. Отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании.

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Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. «Отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому […] и, естественно, является для него раздражителем», — сообщил Азаров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, решение об отставке главкома ВСУ остается за американцами. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 1 февраля по СМИ разошлась информация о том, что Зеленский уволит Залужного уже на этой неделе. В Минобороны Украины эту информацию опровергли. Отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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