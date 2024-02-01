Экс-премьер Украины: отставка Залужного зависит не от Зеленского

Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
«Отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому […] и, естественно, является для него раздражителем», — сообщил Азаров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, решение об отставке главкома ВСУ остается за американцами.
Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 1 февраля по СМИ разошлась информация о том, что Зеленский уволит Залужного уже на этой неделе. В Минобороны Украины эту информацию опровергли. Отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании.
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