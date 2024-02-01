Экс-премьер Украины: отставка Залужного зависит не от Зеленского

01 февраля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Азаров: заявил, что увольнять Залужного или нет, будут решать США, а не Зеленский Фото: Владимир Андреев Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. «Отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому […] и, естественно, является для него раздражителем», — сообщил Азаров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, решение об отставке главкома ВСУ остается за американцами. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 1 февраля по СМИ разошлась информация о том, что Зеленский уволит Залужного уже на этой неделе. В Минобороны Украины эту информацию опровергли. Отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании.

Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. «Отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому […] и, естественно, является для него раздражителем», — сообщил Азаров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, решение об отставке главкома ВСУ остается за американцами. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 1 февраля по СМИ разошлась информация о том, что Зеленский уволит Залужного уже на этой неделе. В Минобороны Украины эту информацию опровергли. Отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании.