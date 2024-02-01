CNN: указ об отставке Залужного подготовят к концу недели

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Вооруженные силы Украины.stock, залужный валерий,  stock
Указ об увольнении Валерия Залужного подготовят к концу недели Фото:
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К концу недели в Офисе президента Украины Владимира Зеленского подготовят указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту, однако к концу недели ожидается президентский указ», — передает телеканал. Отмечается, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис.

Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. URA.RU приводило подробности, а также рассказывало о кандидатах на пост.

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К концу недели в Офисе президента Украины Владимира Зеленского подготовят указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники. «Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту, однако к концу недели ожидается президентский указ», — передает телеканал. Отмечается, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. URA.RU приводило подробности, а также рассказывало о кандидатах на пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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