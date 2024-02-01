CNN: указ об отставке Залужного подготовят к концу недели

01 февраля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Указ об увольнении Валерия Залужного подготовят к концу недели Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К концу недели в Офисе президента Украины Владимира Зеленского подготовят указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники. «Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту, однако к концу недели ожидается президентский указ», — передает телеканал. Отмечается, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. URA.RU приводило подробности, а также рассказывало о кандидатах на пост.

К концу недели в Офисе президента Украины Владимира Зеленского подготовят указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники. «Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту, однако к концу недели ожидается президентский указ», — передает телеканал. Отмечается, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. URA.RU приводило подробности, а также рассказывало о кандидатах на пост.