01 февраля 2024

Курганский суд оправдал главу водоканала Гавриловского по делу о гибели людей

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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, водоканал, водный союз, арбинка
В курганском городе две женщины погибли на очистных сооружениях (архивное фото) Фото:

Шадринский районный суд (Курганская область) оправдал директора местного МП «Водоканал» Артема Гавриловского. Мужчину повторно судили по уголовному делу о нарушении условий труда, повлекшего гибель двух человек, и признали невиновным. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие».

«Гавриловский Артем Викторович. Ст. 143 ч.3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) — оправдательный приговор», — информирует судебная картотека о решении в отношении директора местного водоканала. В шадринском суде редакции подтвердили информацию и добавили, что оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием в деяниях обвиняемого состава преступления.

Руководитель стал фигурантом уголовного дела после гибели двух женщин летом 2021 года на городских очистных сооружения. Следствие предположило, что женщины не были снабжены необходимыми средствам защиты и получили отравление аммиаком. В дальнейшем это привело к их гибели. Родственники получили от руководства водоканала компенсации.

Гавриловского признали виновным в нарушении правил охраны труда со смертельным исходом в конце 2022 года. Он получил три года лишения свободы условно. Также ему запретили занимать должности, связанные с техникой безопасности.

Апелляционный суд отменил решение. Было указано, что причина смерти не определена достоверно. Материалы дела послали на доследование. Повторное заседание оправдало директора. Приговор в законную силу не вступил, его обжалует прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что директору водоканала из Шадринска дали условный срок за гибель двух сотрудниц. Женщины погибли при очистке канализационного сооружения в течение одной недели.

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Шадринский районный суд (Курганская область) оправдал директора местного МП «Водоканал» Артема Гавриловского. Мужчину повторно судили по уголовному делу о нарушении условий труда, повлекшего гибель двух человек, и признали невиновным. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «Гавриловский Артем Викторович. Ст. 143 ч.3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) — оправдательный приговор», — информирует судебная картотека о решении в отношении директора местного водоканала. В шадринском суде редакции подтвердили информацию и добавили, что оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием в деяниях обвиняемого состава преступления. Руководитель стал фигурантом уголовного дела после гибели двух женщин летом 2021 года на городских очистных сооружения. Следствие предположило, что женщины не были снабжены необходимыми средствам защиты и получили отравление аммиаком. В дальнейшем это привело к их гибели. Родственники получили от руководства водоканала компенсации. Гавриловского признали виновным в нарушении правил охраны труда со смертельным исходом в конце 2022 года. Он получил три года лишения свободы условно. Также ему запретили занимать должности, связанные с техникой безопасности. Апелляционный суд отменил решение. Было указано, что причина смерти не определена достоверно. Материалы дела послали на доследование. Повторное заседание оправдало директора. Приговор в законную силу не вступил, его обжалует прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что директору водоканала из Шадринска дали условный срок за гибель двух сотрудниц. Женщины погибли при очистке канализационного сооружения в течение одной недели.
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