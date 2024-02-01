Курганский суд оправдал главу водоканала Гавриловского по делу о гибели людей

В курганском городе две женщины погибли на очистных сооружениях (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский районный суд (Курганская область) оправдал директора местного МП «Водоканал» Артема Гавриловского. Мужчину повторно судили по уголовному делу о нарушении условий труда, повлекшего гибель двух человек, и признали невиновным. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие».

«Гавриловский Артем Викторович. Ст. 143 ч.3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) — оправдательный приговор», — информирует судебная картотека о решении в отношении директора местного водоканала. В шадринском суде редакции подтвердили информацию и добавили, что оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием в деяниях обвиняемого состава преступления.

Руководитель стал фигурантом уголовного дела после гибели двух женщин летом 2021 года на городских очистных сооружения. Следствие предположило, что женщины не были снабжены необходимыми средствам защиты и получили отравление аммиаком. В дальнейшем это привело к их гибели. Родственники получили от руководства водоканала компенсации.

Гавриловского признали виновным в нарушении правил охраны труда со смертельным исходом в конце 2022 года. Он получил три года лишения свободы условно. Также ему запретили занимать должности, связанные с техникой безопасности.

Апелляционный суд отменил решение. Было указано, что причина смерти не определена достоверно. Материалы дела послали на доследование. Повторное заседание оправдало директора. Приговор в законную силу не вступил, его обжалует прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что директору водоканала из Шадринска дали условный срок за гибель двух сотрудниц. Женщины погибли при очистке канализационного сооружения в течение одной недели.