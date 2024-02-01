Экс-директор завода «Исеть» читал газету в суде, пока ему предъявляли обвинение. Фото

01 февраля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин находится под домашним арестом с марта 2023 года Фото: Илья Московец, URA.RU Бывший директор завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) Малик Гайсин листал газету, пока ему зачитывали обвинение. Бизнесмену вменяют две статьи: о злоупотреблении полномочиями и растрате, сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга. Оглашение обвинительного приговора началось 30 января. В ходе процесса выяснилось, что в деле всплыли новые эпизоды — в частности, якобы с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн руб., чем причинил материальный ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему рассмотрению. Пока Гайсину зачитывали обвинение, он читал «Российскую газету». Рядом с ним сидел его адвокат Вячеслав Войнов. Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть». Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. У Гайсина изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», которые, в свою очередь, являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Фото: Илья Московец, URA.RU

Бывший директор завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) Малик Гайсин листал газету, пока ему зачитывали обвинение. Бизнесмену вменяют две статьи: о злоупотреблении полномочиями и растрате, сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга. Оглашение обвинительного приговора началось 30 января. В ходе процесса выяснилось, что в деле всплыли новые эпизоды — в частности, якобы с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн руб., чем причинил материальный ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему рассмотрению. Пока Гайсину зачитывали обвинение, он читал «Российскую газету». Рядом с ним сидел его адвокат Вячеслав Войнов. Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть». Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. У Гайсина изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», которые, в свою очередь, являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров.