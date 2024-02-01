01 февраля 2024

Представители МЧС Монголии приедут в Курган ради пожарной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, пожарная машина, площадь ленина
МЧС Монголии заинтересовано курганской пожарной техникой Фото:

Делегация МЧС из Монголии планируют приехать с рабочим визитом в Курган. Они заинтересованы в пожарной технике Варгашинского завода ППСО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кургана Илья Назаренко.

«Ожидаем приезд делегации МЧС Монголии в Курган. В частности, они заинтересованы техникой Варгашинского завода ППСО и планируют посетить предприятие. Ориентировочно должны приехать в конце февраля. Представитель ТПП РФ в Монголии сообщил, что уже собирается делегация», — рассказал Назаренко.

Ранее URA.RU писало, что курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. В ней принимали участие пять предприятий региона. В частности, были представлены заводы «КМЗ КО» и «Темпер Рус».

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Делегация МЧС из Монголии планируют приехать с рабочим визитом в Курган. Они заинтересованы в пожарной технике Варгашинского завода ППСО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кургана Илья Назаренко. «Ожидаем приезд делегации МЧС Монголии в Курган. В частности, они заинтересованы техникой Варгашинского завода ППСО и планируют посетить предприятие. Ориентировочно должны приехать в конце февраля. Представитель ТПП РФ в Монголии сообщил, что уже собирается делегация», — рассказал Назаренко. Ранее URA.RU писало, что курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. В ней принимали участие пять предприятий региона. В частности, были представлены заводы «КМЗ КО» и «Темпер Рус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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