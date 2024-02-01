Представители МЧС Монголии приедут в Курган ради пожарной техники

02 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

МЧС Монголии заинтересовано курганской пожарной техникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Делегация МЧС из Монголии планируют приехать с рабочим визитом в Курган. Они заинтересованы в пожарной технике Варгашинского завода ППСО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кургана Илья Назаренко. «Ожидаем приезд делегации МЧС Монголии в Курган. В частности, они заинтересованы техникой Варгашинского завода ППСО и планируют посетить предприятие. Ориентировочно должны приехать в конце февраля. Представитель ТПП РФ в Монголии сообщил, что уже собирается делегация», — рассказал Назаренко. Ранее URA.RU писало, что курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. В ней принимали участие пять предприятий региона. В частности, были представлены заводы «КМЗ КО» и «Темпер Рус».

Делегация МЧС из Монголии планируют приехать с рабочим визитом в Курган. Они заинтересованы в пожарной технике Варгашинского завода ППСО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кургана Илья Назаренко. «Ожидаем приезд делегации МЧС Монголии в Курган. В частности, они заинтересованы техникой Варгашинского завода ППСО и планируют посетить предприятие. Ориентировочно должны приехать в конце февраля. Представитель ТПП РФ в Монголии сообщил, что уже собирается делегация», — рассказал Назаренко. Ранее URA.RU писало, что курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. В ней принимали участие пять предприятий региона. В частности, были представлены заводы «КМЗ КО» и «Темпер Рус».