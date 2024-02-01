Ежик-оракул предсказал свердловчанам погоду на весну. Видео

Ежиха Карри предсказала свердловчанам пасмурную и холодную весну

02 февраля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Ежиха уверена, что весна на Урал придет не скоро Фото: Размик Закарян © URA.RU Ежиха Карри из екатеринбургского зоопарка уверена, что начала весны свердловчанам ждать еще как минимум шесть недель. Свой прогноз зверек дал в присутствии журналистов и посетителей, передает корреспондент URA.RU. Гадание на погоду проводится в зоопарке Екатеринбурга ежегодно — в первых числах февраля. В этом году роль оракула досталась ежихе Карри. Во время гадания перед ней поставили четыре миски с личинками, каждая тарелка символизировала разную погоду. Карри некоторое время мялась, но по итогу посчитала, что на Урал весна придет не скоро и будет пасмурной и холодной. В прошлом году роль синоптика досталась кролику Вождю. Тогда он предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную погоду.

Ежиха Карри из екатеринбургского зоопарка уверена, что начала весны свердловчанам ждать еще как минимум шесть недель. Свой прогноз зверек дал в присутствии журналистов и посетителей, передает корреспондент URA.RU. Гадание на погоду проводится в зоопарке Екатеринбурга ежегодно — в первых числах февраля. В этом году роль оракула досталась ежихе Карри. Во время гадания перед ней поставили четыре миски с личинками, каждая тарелка символизировала разную погоду. Карри некоторое время мялась, но по итогу посчитала, что на Урал весна придет не скоро и будет пасмурной и холодной. В прошлом году роль синоптика досталась кролику Вождю. Тогда он предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную погоду.