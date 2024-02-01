Ежиха Карри из екатеринбургского зоопарка уверена, что начала весны свердловчанам ждать еще как минимум шесть недель. Свой прогноз зверек дал в присутствии журналистов и посетителей, передает корреспондент URA.RU.
Гадание на погоду проводится в зоопарке Екатеринбурга ежегодно — в первых числах февраля. В этом году роль оракула досталась ежихе Карри. Во время гадания перед ней поставили четыре миски с личинками, каждая тарелка символизировала разную погоду. Карри некоторое время мялась, но по итогу посчитала, что на Урал весна придет не скоро и будет пасмурной и холодной.
В прошлом году роль синоптика досталась кролику Вождю. Тогда он предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную погоду.
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