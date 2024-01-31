Компания властей ХМАО строит цех по разливу фиточаев в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийская агропромышленная компания (АПК), принадлежащая Департаменту муниципальной собственности столицы округа, выбрала подрядчика для строительства нового производственного цеха. Руководитель предприятия Николай Андрейченко рассказал корреспонденту URA.RU, что новое подразделение будет заниматься производством фиточаев.
«Компания строит новый цех для разлива минеральной воды и фиточаев. Пока исследуем рынок нового перспективного направления, планируем запустить производство в конце этого года или в начале следующего», — сообщил директор Ханты-Мансийской АПК.
По данным сайта закупок, на возведение производственного корпуса собираются потратить порядка 30 миллионов рублей. Строить новый цех будет компания «Стройкомплектсервис» из Ханты-Мансийска. Она неоднократно выигрывала подряды властей округа. По контракту строители должны завершить работы в июне 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продают здание коптильного и засолочного цеха по цене гаража. За здание площадью 200 квадратных метров в поселке Приобье просят 230 тысяч рублей.
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