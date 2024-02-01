Bild назвал еще одну причину, по которой Зеленский хотел уволить Залужного

Bild: Залужный пытался сдать Авдеевку, но Зеленский воспротивился
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Зеленский сам отправился на фронт, отказав при этом в идеи Залужного вывести войска ВСУ из Авдеевки Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот хотел вывести войска из Авдеевки. Киевский глава отказался идти на такой шаг. Также и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов высказались против отставки главкома украинской армии. Об этом сообщает Bild.

«Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта», — передает газета. Отмечается, что киевский глава прибыл на фронт, чтобы оказать поддержку украинским бойцам.

Кроме того, один из украинских офицеров рассказал Bild, что борьба за власть между Залужным и Зеленским является сложной историей, негативно влияющей на всю ситуацию в стране. По словам офицера, это ставит граждан Киева в плохое положение. Помимо прочего, по данным газеты, украинский президент пытался отстранить главкома ВСУ от должности, но военное руководство страны выступили против такого решения. В частности, свое мнение высказали Сырский и Буданов.

Ранее сообщалось, что отставка Залужного зависит от Запада, а не от Зеленского. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что главком ВСУ мешает киевскому главе и является для него раздражителем, но при этом решение о его увольнении остается за США.

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот хотел вывести войска из Авдеевки. Киевский глава отказался идти на такой шаг. Также и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов высказались против отставки главкома украинской армии. Об этом сообщает Bild. «Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта», — передает газета. Отмечается, что киевский глава прибыл на фронт, чтобы оказать поддержку украинским бойцам. Кроме того, один из украинских офицеров рассказал Bild, что борьба за власть между Залужным и Зеленским является сложной историей, негативно влияющей на всю ситуацию в стране. По словам офицера, это ставит граждан Киева в плохое положение. Помимо прочего, по данным газеты, украинский президент пытался отстранить главкома ВСУ от должности, но военное руководство страны выступили против такого решения. В частности, свое мнение высказали Сырский и Буданов. Ранее сообщалось, что отставка Залужного зависит от Запада, а не от Зеленского. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что главком ВСУ мешает киевскому главе и является для него раздражителем, но при этом решение о его увольнении остается за США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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