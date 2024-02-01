Путин, Медведев и Чубайс прислали венки на могилу Ельцина в его день рождения

01 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Путин, Медведев и Чубайс возложили цветы на Новодевичьем кладбище Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Новодевичьем кладбище на могилу первого президента России Бориса Ельцина возложили цветы глава РФ Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прислал венок в честь дня рождения Ельцина. «На могиле Ельцина сегодня цветы от Путина и Медведева», — передают РИА Новости. Отмечается, что Чубайс тоже прислал венок. Борис Ельцин родился в 1931 году в Свердловской области в селе Бутка. В 1981 году он был избран членом Центрального комитета компартии на XXVI съезде КПСС. А 12 июня 1991 года Ельцин победил на первых выборах президента РСФСР, за него проголосовало 57,3% избирателей. По его инициативе на президентском посту было создано Конституционное совещание, которое подготавливало проект новой Конституции РФ. В конце 1999 года первый президент России объявил об уходе в отставку и назвал нынешнего главу РФ Путина своим преемником. В 2007 году Ельцин скончался, а через два дня его похоронили на московском Новодевичьем кладбище. В день рождения первого президента страны 1 февраля 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что память о Ельцине будет сохранена. В этом году покойному Ельцину исполнилось бы 93 года.

На Новодевичьем кладбище на могилу первого президента России Бориса Ельцина возложили цветы глава РФ Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прислал венок в честь дня рождения Ельцина. «На могиле Ельцина сегодня цветы от Путина и Медведева», — передают РИА Новости. Отмечается, что Чубайс тоже прислал венок. Борис Ельцин родился в 1931 году в Свердловской области в селе Бутка. В 1981 году он был избран членом Центрального комитета компартии на XXVI съезде КПСС. А 12 июня 1991 года Ельцин победил на первых выборах президента РСФСР, за него проголосовало 57,3% избирателей. По его инициативе на президентском посту было создано Конституционное совещание, которое подготавливало проект новой Конституции РФ. В конце 1999 года первый президент России объявил об уходе в отставку и назвал нынешнего главу РФ Путина своим преемником. В 2007 году Ельцин скончался, а через два дня его похоронили на московском Новодевичьем кладбище. В день рождения первого президента страны 1 февраля 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что память о Ельцине будет сохранена. В этом году покойному Ельцину исполнилось бы 93 года.