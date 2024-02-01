В Кремле пообещали хранить память о Ельцине

01 февраля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Борис Ельцин — это часть истории РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сегодня, 1 февраля, день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что память о Ельцине будет сохраняться. «Это неотъемлемая часть истории России. Разумеется, мы храним память об Ельцине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Покойному Ельцину сегодня исполнилось бы 93 года. В Екатеринбурге власти и сотрудники Ельцин Центра возложили цветы к памятнику политика.

Сегодня, 1 февраля, день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что память о Ельцине будет сохраняться. «Это неотъемлемая часть истории России. Разумеется, мы храним память об Ельцине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Покойному Ельцину сегодня исполнилось бы 93 года. В Екатеринбурге власти и сотрудники Ельцин Центра возложили цветы к памятнику политика.