В Кремле пообещали хранить память о Ельцине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, ельцин на фотографии, архивная фотография
Дмитрий Песков заявил, что Борис Ельцин — это часть истории РФ Фото:

Сегодня, 1 февраля, день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что память о Ельцине будет сохраняться.

«Это неотъемлемая часть истории России. Разумеется, мы храним память об Ельцине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Покойному Ельцину сегодня исполнилось бы 93 года. В Екатеринбурге власти и сотрудники Ельцин Центра возложили цветы к памятнику политика.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня, 1 февраля, день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что память о Ельцине будет сохраняться. «Это неотъемлемая часть истории России. Разумеется, мы храним память об Ельцине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Покойному Ельцину сегодня исполнилось бы 93 года. В Екатеринбурге власти и сотрудники Ельцин Центра возложили цветы к памятнику политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...