В Кремле пообещали хранить память о Ельцине

Дмитрий Песков заявил, что Борис Ельцин — это часть истории РФ
Сегодня, 1 февраля, день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что память о Ельцине будет сохраняться.
«Это неотъемлемая часть истории России. Разумеется, мы храним память об Ельцине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Покойному Ельцину сегодня исполнилось бы 93 года. В Екатеринбурге власти и сотрудники Ельцин Центра возложили цветы к памятнику политика.
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