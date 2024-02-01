Кассационный суд принял решение по делу пермского экс-депутата

«РБК»: Кассация отклонила жалобу на приговор Александру Телепневу

Александр Телепнев продолжит отбывать наказание в колонии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кассация оставила в силе приговор Ленинского районного суда, который весной 2023 года отправил Александра Телепнева в колонию на четыре года. Его судили за хулиганство в одном из пермских баров.

«Адвокат Телепнева подавал жалобу на приговор в кассационную инстанцию. Суд ее отклонил и оставил приговор в силе», — сообщает «РБК-Пермь».

Телепнев устроил дебош в одном из пермских баров в апреле 2022 года. Он разозлился и бросал в посетителей и сотрудников бара разные предметы. Это уже второй срок экс-чиновника. В первый раз его судили за избиение Dj Smash (Андрей Ширман).