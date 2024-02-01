Кассационный суд принял решение по делу пермского экс-депутата

«РБК»: Кассация отклонила жалобу на приговор Александру Телепневу
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Телепнев в суде во время избрания меры пресечения. Пермь, телепнев александр
Александр Телепнев продолжит отбывать наказание в колонии Фото:

Кассация оставила в силе приговор Ленинского районного суда, который весной 2023 года отправил Александра Телепнева в колонию на четыре года. Его судили за хулиганство в одном из пермских баров.

«Адвокат Телепнева подавал жалобу на приговор в кассационную инстанцию. Суд ее отклонил и оставил приговор в силе», — сообщает «РБК-Пермь».

Телепнев устроил дебош в одном из пермских баров в апреле 2022 года. Он разозлился и бросал в посетителей и сотрудников бара разные предметы. Это уже второй срок экс-чиновника. В первый раз его судили за избиение Dj Smash (Андрей Ширман).

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Кассация оставила в силе приговор Ленинского районного суда, который весной 2023 года отправил Александра Телепнева в колонию на четыре года. Его судили за хулиганство в одном из пермских баров. «Адвокат Телепнева подавал жалобу на приговор в кассационную инстанцию. Суд ее отклонил и оставил приговор в силе», — сообщает «РБК-Пермь». Телепнев устроил дебош в одном из пермских баров в апреле 2022 года. Он разозлился и бросал в посетителей и сотрудников бара разные предметы. Это уже второй срок экс-чиновника. В первый раз его судили за избиение Dj Smash (Андрей Ширман).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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