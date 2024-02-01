Курганец убил сожительницу и выбросил труп в мусорный контейнер

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Завод КМЗ. Курган, автозак, полиция
Курганская полиция нашла убийцу, выкинувшего труп в контейнер Фото:

Сотрудники курганской полиции из города Шумихи нашли в мусорном контейнере труп женщины, которую искади волонтеры. Полицейские задержали ее сожителя, который сознался в убийстве, информирует сайт регионального УМВД.

«В полицию Шумихи поступило сообщение об исчезновении 51-летней местной жительницы, которая ушла из дома и не вернулась. <…> [мужчина] совершил убийство сожительницы. Тело женщины переместил в мусорный контейнер», — рассказали подробности преступления в полиции. Труп нашли сотрудники уголовного розыска.

Ранее судимый 34-летний задержанный признался, что он убил женщину во время пьянки. «Следователем СК ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — добавили в следственном управлении региона.

URA.RU сообщало, что в Курганской области пропала 51-летняя женщина. О поисках женщины в Шумихе заявляли активисты поискового отряда «Лиза Алерт».

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Сотрудники курганской полиции из города Шумихи нашли в мусорном контейнере труп женщины, которую искади волонтеры. Полицейские задержали ее сожителя, который сознался в убийстве, информирует сайт регионального УМВД. «В полицию Шумихи поступило сообщение об исчезновении 51-летней местной жительницы, которая ушла из дома и не вернулась. <…> [мужчина] совершил убийство сожительницы. Тело женщины переместил в мусорный контейнер», — рассказали подробности преступления в полиции. Труп нашли сотрудники уголовного розыска. Ранее судимый 34-летний задержанный признался, что он убил женщину во время пьянки. «Следователем СК ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — добавили в следственном управлении региона. URA.RU сообщало, что в Курганской области пропала 51-летняя женщина. О поисках женщины в Шумихе заявляли активисты поискового отряда «Лиза Алерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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