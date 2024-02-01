Происшествия Идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области 01 февраля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 + Ил-76 был сбит 24 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщает Следственный комитет России. «На месте падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — сообщает СКР в своем telegram-канале. В распоряжении следствия были генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту сбитого самолета. Экспертиза показала, что фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении. Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ к месту запланированного обмена, был сбит 24 января. Сегодня, 1 февраля, СКР официально заявил, что атака была произведена ракетами MIM-104A из комплекса Patriot, который произведен в США. По информации ТАСС, в расчете ЗРК могли быть американцы. Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщает Следственный комитет России. «На месте падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — сообщает СКР в своем telegram-канале. В распоряжении следствия были генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту сбитого самолета. Экспертиза показала, что фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении. Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ к месту запланированного обмена, был сбит 24 января. Сегодня, 1 февраля, СКР официально заявил, что атака была произведена ракетами MIM-104A из комплекса Patriot, который произведен в США. По информации ТАСС, в расчете ЗРК могли быть американцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям