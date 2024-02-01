Идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«На месте падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — сообщает СКР в своем telegram-канале. В распоряжении следствия были генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту сбитого самолета. Экспертиза показала, что фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении.
Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ к месту запланированного обмена, был сбит 24 января. Сегодня, 1 февраля, СКР официально заявил, что атака была произведена ракетами MIM-104A из комплекса Patriot, который произведен в США. По информации ТАСС, в расчете ЗРК могли быть американцы.
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