Идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

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Ил-76 был сбит 24 января Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«На месте падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — сообщает СКР в своем telegram-канале. В распоряжении следствия были генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту сбитого самолета. Экспертиза показала, что фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении.

Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ к месту запланированного обмена, был сбит 24 января. Сегодня, 1 февраля, СКР официально заявил, что атака была произведена ракетами MIM-104A из комплекса Patriot, который произведен в США. По информации ТАСС, в расчете ЗРК могли быть американцы.

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Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщает Следственный комитет России. «На месте падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — сообщает СКР в своем telegram-канале. В распоряжении следствия были генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту сбитого самолета. Экспертиза показала, что фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении. Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ к месту запланированного обмена, был сбит 24 января. Сегодня, 1 февраля, СКР официально заявил, что атака была произведена ракетами MIM-104A из комплекса Patriot, который произведен в США. По информации ТАСС, в расчете ЗРК могли быть американцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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