ТАСС: в расчет ЗРК Patriot, атаковавший Ил-76, входили американцы

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ВСУ ударили по российскому самолету из американской установки Patriot Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — заявил информатор. Он отметил, что украинцы в расчете ЗРК Patriot допускаются только как водители. Сейчас устанавливаются конкретные лица, которые управляли установкой.

Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажира погибли.

Позднее выяснилось, что Украина ударила по самолету из ЗРК Patriot, передает МК.RU. Депутаты Госдумы призвали конгрессменом США, которые согласуют поставки оружия на Украине, задуматься после теракта.

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В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. «Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — заявил информатор. Он отметил, что украинцы в расчете ЗРК Patriot допускаются только как водители. Сейчас устанавливаются конкретные лица, которые управляли установкой. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажира погибли. Позднее выяснилось, что Украина ударила по самолету из ЗРК Patriot, передает МК.RU. Депутаты Госдумы призвали конгрессменом США, которые согласуют поставки оружия на Украине, задуматься после теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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