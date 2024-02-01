В мире Украина ТАСС: в расчет ЗРК Patriot, атаковавший Ил-76, входили американцы 01 февраля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по российскому самолету из американской установки Patriot Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. «Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — заявил информатор. Он отметил, что украинцы в расчете ЗРК Patriot допускаются только как водители. Сейчас устанавливаются конкретные лица, которые управляли установкой. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажира погибли. Позднее выяснилось, что Украина ударила по самолету из ЗРК Patriot, передает МК.RU . Депутаты Госдумы призвали конгрессменом США, которые согласуют поставки оружия на Украине, задуматься после теракта. В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. «Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — заявил информатор. Он отметил, что украинцы в расчете ЗРК Patriot допускаются только как водители. Сейчас устанавливаются конкретные лица, которые управляли установкой. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажира погибли. Позднее выяснилось, что Украина ударила по самолету из ЗРК Patriot, передает МК.RU. Депутаты Госдумы призвали конгрессменом США, которые согласуют поставки оружия на Украине, задуматься после теракта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям