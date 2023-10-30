Курганские власти отправили УАЗы с посылками в зону СВО. Видео

30 октября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области отправили на фронт УАЗы медикаментами и продовольствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков. «Из Курганской области на передовую отправились еще четыре УАЗа для наших ребят. Спасибо всем, кто принял участие в подборе и подготовке техники. По традиции машины ушли не пустыми. Загрузили их теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями, бензопилами», — написал Шумков в telegram-канале. Также он отметил, что по спецзаказу были загружены тактические плащи, которые помогают скрываться от тепловизоров. Поддержка правительства региона и губернатора Вадима Шумкова обеспечивает постоянное снабжение бойцов в зоне СВО всем необходимым. Гуманитарные грузы, включающие автомобили, инструменты, специальное оборудование и продукты питания, регулярно отправляются на фронт из Курганской области. Также ранее губернатор встречался с мобилизованным земляком, которому в ходе личной встречи передал военный автомобиль УАЗ с грузом помощи.

Власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков. «Из Курганской области на передовую отправились еще четыре УАЗа для наших ребят. Спасибо всем, кто принял участие в подборе и подготовке техники. По традиции машины ушли не пустыми. Загрузили их теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями, бензопилами», — написал Шумков в telegram-канале. Также он отметил, что по спецзаказу были загружены тактические плащи, которые помогают скрываться от тепловизоров. Поддержка правительства региона и губернатора Вадима Шумкова обеспечивает постоянное снабжение бойцов в зоне СВО всем необходимым. Гуманитарные грузы, включающие автомобили, инструменты, специальное оборудование и продукты питания, регулярно отправляются на фронт из Курганской области. Также ранее губернатор встречался с мобилизованным земляком, которому в ходе личной встречи передал военный автомобиль УАЗ с грузом помощи.