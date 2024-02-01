01 февраля 2024

Тюменских школьников отправят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционно школьники будут учиться с 5 по 10 февраля Фото:

В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля», — рассказали Роспотребнадзоре. На дистант переводят школьников Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов, здесь уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель.

Отмечается, что дистанционное обучение также будет введено в учреждениях дополнительного образования. С 5 по 10 февраля в школах организуют генеральную уборку.

Ранее URA.RU писало, что к середине января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Количество заболевших начало расти после завершения новогодних каникул.

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В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля», — рассказали Роспотребнадзоре. На дистант переводят школьников Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов, здесь уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель. Отмечается, что дистанционное обучение также будет введено в учреждениях дополнительного образования. С 5 по 10 февраля в школах организуют генеральную уборку. Ранее URA.RU писало, что к середине января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Количество заболевших начало расти после завершения новогодних каникул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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