Тюменских школьников отправят на дистант

В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля», — рассказали Роспотребнадзоре. На дистант переводят школьников Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов, здесь уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель.
Отмечается, что дистанционное обучение также будет введено в учреждениях дополнительного образования. С 5 по 10 февраля в школах организуют генеральную уборку.
Ранее URA.RU писало, что к середине января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Количество заболевших начало расти после завершения новогодних каникул.
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