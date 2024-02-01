Тюменских школьников отправят на дистант

02 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Дистанционно школьники будут учиться с 5 по 10 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля», — рассказали Роспотребнадзоре. На дистант переводят школьников Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов, здесь уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель. Отмечается, что дистанционное обучение также будет введено в учреждениях дополнительного образования. С 5 по 10 февраля в школах организуют генеральную уборку. Ранее URA.RU писало, что к середине января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Количество заболевших начало расти после завершения новогодних каникул.

В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля», — рассказали Роспотребнадзоре. На дистант переводят школьников Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов, здесь уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель. Отмечается, что дистанционное обучение также будет введено в учреждениях дополнительного образования. С 5 по 10 февраля в школах организуют генеральную уборку. Ранее URA.RU писало, что к середине января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Количество заболевших начало расти после завершения новогодних каникул.