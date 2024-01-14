14 января 2024

В Тюмени выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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После новогодних каникул в Тюменской области стало больше заболевших Фото:

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Количество заболевших выросло после завершения новогодних каникул.

«В Тюменской области после снижения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за первую неделю 2024 года за счет новогодних каникул. На второй неделе — заболеваемость на уровне регистрируемой в декабре 2023 года», — рассказали в Роспотребнадзоре. Там также отметили, что уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона.

Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На фоне роста числа заболевших в местных аптеках начался дефицит лекарств.

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В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Количество заболевших выросло после завершения новогодних каникул. «В Тюменской области после снижения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за первую неделю 2024 года за счет новогодних каникул. На второй неделе — заболеваемость на уровне регистрируемой в декабре 2023 года», — рассказали в Роспотребнадзоре. Там также отметили, что уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона. Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На фоне роста числа заболевших в местных аптеках начался дефицит лекарств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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