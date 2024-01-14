В Тюмени выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

15 января 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

После новогодних каникул в Тюменской области стало больше заболевших Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Количество заболевших выросло после завершения новогодних каникул. «В Тюменской области после снижения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за первую неделю 2024 года за счет новогодних каникул. На второй неделе — заболеваемость на уровне регистрируемой в декабре 2023 года», — рассказали в Роспотребнадзоре. Там также отметили, что уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона. Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На фоне роста числа заболевших в местных аптеках начался дефицит лекарств.

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Количество заболевших выросло после завершения новогодних каникул. «В Тюменской области после снижения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за первую неделю 2024 года за счет новогодних каникул. На второй неделе — заболеваемость на уровне регистрируемой в декабре 2023 года», — рассказали в Роспотребнадзоре. Там также отметили, что уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона. Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На фоне роста числа заболевших в местных аптеках начался дефицит лекарств.