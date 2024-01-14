В Тюмени выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Количество заболевших выросло после завершения новогодних каникул.
«В Тюменской области после снижения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за первую неделю 2024 года за счет новогодних каникул. На второй неделе — заболеваемость на уровне регистрируемой в декабре 2023 года», — рассказали в Роспотребнадзоре. Там также отметили, что уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона.
Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На фоне роста числа заболевших в местных аптеках начался дефицит лекарств.
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