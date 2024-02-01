«Уральский Халк» Штырков признался, что в него дважды стреляли в Екатеринбурге

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Интервью с Иваном Штырковым. Екатеринбург, штырков иван
Штырков говорит, что в него дважды попадали пули Фото:

Боец ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» признался, что в студенческие годы стал участником нескольких уличных разборок, в том числе — на Уралмаше в Екатеринбурге, где в него стреляли. Такой историей он поделился с «Матч ТВ».

«Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто-то пригубил. Это было в институтское время», — пояснил Штырков.

Также он припомнил случай в клубе Chili, где он отдыхал вместе со знакомыми. Компания вышла на улицу, и к ним пристали какие-то ребята. «Они из машины давай стрелять по нам. Чуть-чуть руку зацепило. Вот так жили», — вспоминает боец.

В феврале Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга с топовым бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Встреча состоится в Тюмени. Для Штуркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга: за последний год он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.

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Боец ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» признался, что в студенческие годы стал участником нескольких уличных разборок, в том числе — на Уралмаше в Екатеринбурге, где в него стреляли. Такой историей он поделился с «Матч ТВ». «Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто-то пригубил. Это было в институтское время», — пояснил Штырков. Также он припомнил случай в клубе Chili, где он отдыхал вместе со знакомыми. Компания вышла на улицу, и к ним пристали какие-то ребята. «Они из машины давай стрелять по нам. Чуть-чуть руку зацепило. Вот так жили», — вспоминает боец. В феврале Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга с топовым бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Встреча состоится в Тюмени. Для Штуркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга: за последний год он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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