«Уральский Халк» Штырков признался, что в него дважды стреляли в Екатеринбурге

01 февраля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Штырков говорит, что в него дважды попадали пули Фото: Анна Майорова © URA.RU Боец ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» признался, что в студенческие годы стал участником нескольких уличных разборок, в том числе — на Уралмаше в Екатеринбурге, где в него стреляли. Такой историей он поделился с «Матч ТВ». «Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто-то пригубил. Это было в институтское время», — пояснил Штырков. Также он припомнил случай в клубе Chili, где он отдыхал вместе со знакомыми. Компания вышла на улицу, и к ним пристали какие-то ребята. «Они из машины давай стрелять по нам. Чуть-чуть руку зацепило. Вот так жили», — вспоминает боец. В феврале Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга с топовым бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Встреча состоится в Тюмени. Для Штуркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга: за последний год он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.

Боец ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» признался, что в студенческие годы стал участником нескольких уличных разборок, в том числе — на Уралмаше в Екатеринбурге, где в него стреляли. Такой историей он поделился с «Матч ТВ». «Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто-то пригубил. Это было в институтское время», — пояснил Штырков. Также он припомнил случай в клубе Chili, где он отдыхал вместе со знакомыми. Компания вышла на улицу, и к ним пристали какие-то ребята. «Они из машины давай стрелять по нам. Чуть-чуть руку зацепило. Вот так жили», — вспоминает боец. В феврале Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга с топовым бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Встреча состоится в Тюмени. Для Штуркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга: за последний год он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.