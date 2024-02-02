Застройщик тюменского девелопера показал, как будет выглядеть парк в новом ЖК. Фото

В новом жилом комплексе Кургана построят парк с велодорожками и фотозонами
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В парке будут велодорожки, фотозоны и аллеи для пешеходов (архивное фото) Фото:

Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», построит для нового жилого комплекса в Заозерном районе парк с велосипедными дорожками, аллеями и фотозонами. Об этом сообщается на сайте застройщика.

«Парк в новом ЖК предусматривает пешеходные аллеи, велосипедные дорожки, игровые зоны для детей и подростков. Также будут тематические фотозоны», — говорится на сайте. Все желающие смогут посмотреть будущий парк в 3D-формате.

В Кургане компания «ИСБ-Зауралье» занимается строительством нового района из 99 жилых домов переменной этажности. Их планируют возвести до 2031 года. Также застройщик заявлял о благоустройстве озера Левашово, на место которого хотят создать пляж

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали строить новый сквер рядом с озером. Он расположится в Заозерном районе. Застройщик «СЗ «Град» уже начал отсыпку территории. Площадь сквера составит более 10 тысяч квадратов. На нем расположатся аллея из хвойных деревьев, а также зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке оборудуют зоны для отдыха и детские площадки
В парке оборудуют зоны для отдыха и детские площадки
Также будет зона для катания на велосипеде и скейтборде
Также будет зона для катания на велосипеде и скейтборде
Будут работать тематические фотозоны
Будут работать тематические фотозоны

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Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», построит для нового жилого комплекса в Заозерном районе парк с велосипедными дорожками, аллеями и фотозонами. Об этом сообщается на сайте застройщика. «Парк в новом ЖК предусматривает пешеходные аллеи, велосипедные дорожки, игровые зоны для детей и подростков. Также будут тематические фотозоны», — говорится на сайте. Все желающие смогут посмотреть будущий парк в 3D-формате. В Кургане компания «ИСБ-Зауралье» занимается строительством нового района из 99 жилых домов переменной этажности. Их планируют возвести до 2031 года. Также застройщик заявлял о благоустройстве озера Левашово, на место которого хотят создать пляж Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали строить новый сквер рядом с озером. Он расположится в Заозерном районе. Застройщик «СЗ «Град» уже начал отсыпку территории. Площадь сквера составит более 10 тысяч квадратов. На нем расположатся аллея из хвойных деревьев, а также зоны отдыха для детей и взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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