Застройщик тюменского девелопера показал, как будет выглядеть парк в новом ЖК. Фото

В новом жилом комплексе Кургана построят парк с велодорожками и фотозонами

02 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В парке будут велодорожки, фотозоны и аллеи для пешеходов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», построит для нового жилого комплекса в Заозерном районе парк с велосипедными дорожками, аллеями и фотозонами. Об этом сообщается на сайте застройщика. «Парк в новом ЖК предусматривает пешеходные аллеи, велосипедные дорожки, игровые зоны для детей и подростков. Также будут тематические фотозоны», — говорится на сайте. Все желающие смогут посмотреть будущий парк в 3D-формате. В Кургане компания «ИСБ-Зауралье» занимается строительством нового района из 99 жилых домов переменной этажности. Их планируют возвести до 2031 года. Также застройщик заявлял о благоустройстве озера Левашово, на место которого хотят создать пляж Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали строить новый сквер рядом с озером. Он расположится в Заозерном районе. Застройщик «СЗ «Град» уже начал отсыпку территории. Площадь сквера составит более 10 тысяч квадратов. На нем расположатся аллея из хвойных деревьев, а также зоны отдыха для детей и взрослых. Скрин: сайт застройщика В парке оборудуют зоны для отдыха и детские площадки Скрин: сайт застройщика Также будет зона для катания на велосипеде и скейтборде Скрин: сайт застройщика Будут работать тематические фотозоны Скрин: сайт застройщика

Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», построит для нового жилого комплекса в Заозерном районе парк с велосипедными дорожками, аллеями и фотозонами. Об этом сообщается на сайте застройщика. «Парк в новом ЖК предусматривает пешеходные аллеи, велосипедные дорожки, игровые зоны для детей и подростков. Также будут тематические фотозоны», — говорится на сайте. Все желающие смогут посмотреть будущий парк в 3D-формате. В Кургане компания «ИСБ-Зауралье» занимается строительством нового района из 99 жилых домов переменной этажности. Их планируют возвести до 2031 года. Также застройщик заявлял о благоустройстве озера Левашово, на место которого хотят создать пляж Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали строить новый сквер рядом с озером. Он расположится в Заозерном районе. Застройщик «СЗ «Град» уже начал отсыпку территории. Площадь сквера составит более 10 тысяч квадратов. На нем расположатся аллея из хвойных деревьев, а также зоны отдыха для детей и взрослых.