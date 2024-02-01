Улицкая лишилась выплат за книги после заявлений о помощи Украине

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Второй фестиваль «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, улицкая людмила
Улицкая призналась, что финансово помогает Украине Фото:

Писательница Людмила Улицкая осталась без выплат от издательства АСТ за книги. Такое решение было принято после ее заявлений о помощи Украине.

«Издательство АСТ приостанавливает любые выплаты по всем договорам с Улицкой», — сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ. Там отметили, что выплаты приостанавливаются в связи с заявлениями Улицкой о перечислении ее гонораров на помощь ВСУ и до официальных объяснений с ее стороны.

Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Улицкая призналась, что доходы с продаж ее книг идут на Украину. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора.

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Писательница Людмила Улицкая осталась без выплат от издательства АСТ за книги. Такое решение было принято после ее заявлений о помощи Украине. «Издательство АСТ приостанавливает любые выплаты по всем договорам с Улицкой», — сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ. Там отметили, что выплаты приостанавливаются в связи с заявлениями Улицкой о перечислении ее гонораров на помощь ВСУ и до официальных объяснений с ее стороны. Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Улицкая призналась, что доходы с продаж ее книг идут на Украину. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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