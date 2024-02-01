Улицкая лишилась выплат за книги после заявлений о помощи Украине

01 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Улицкая призналась, что финансово помогает Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Писательница Людмила Улицкая осталась без выплат от издательства АСТ за книги. Такое решение было принято после ее заявлений о помощи Украине. «Издательство АСТ приостанавливает любые выплаты по всем договорам с Улицкой», — сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ. Там отметили, что выплаты приостанавливаются в связи с заявлениями Улицкой о перечислении ее гонораров на помощь ВСУ и до официальных объяснений с ее стороны. Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Улицкая призналась, что доходы с продаж ее книг идут на Украину. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора.

Писательница Людмила Улицкая осталась без выплат от издательства АСТ за книги. Такое решение было принято после ее заявлений о помощи Украине. «Издательство АСТ приостанавливает любые выплаты по всем договорам с Улицкой», — сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ. Там отметили, что выплаты приостанавливаются в связи с заявлениями Улицкой о перечислении ее гонораров на помощь ВСУ и до официальных объяснений с ее стороны. Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Улицкая призналась, что доходы с продаж ее книг идут на Украину. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора.