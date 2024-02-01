Улицкая лишилась выплат за книги после заявлений о помощи Украине

Улицкая призналась, что финансово помогает Украине
Писательница Людмила Улицкая осталась без выплат от издательства АСТ за книги. Такое решение было принято после ее заявлений о помощи Украине.
«Издательство АСТ приостанавливает любые выплаты по всем договорам с Улицкой», — сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ. Там отметили, что выплаты приостанавливаются в связи с заявлениями Улицкой о перечислении ее гонораров на помощь ВСУ и до официальных объяснений с ее стороны.
Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Улицкая призналась, что доходы с продаж ее книг идут на Украину. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.