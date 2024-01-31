Признавшаяся в финансировании ВСУ Улицкая лишена звания почетного профессора

31 января 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Людмила Улицкая ранее заявила, что отправляет деньги ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее писательница призналась, что финансировала деятельность ВСУ. «Писательница Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023», — говорится в сообщении вуза. Об этом написала депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем telegram-канале . Ранее Улицкая заявила, что продажи от ее книг идут на нужды ВСУ. Такое признание она сделала в разговоре с пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Еще она поддержала теракты Украины против российских журналистов.

Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее писательница призналась, что финансировала деятельность ВСУ. «Писательница Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023», — говорится в сообщении вуза. Об этом написала депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем telegram-канале. Ранее Улицкая заявила, что продажи от ее книг идут на нужды ВСУ. Такое признание она сделала в разговоре с пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Еще она поддержала теракты Украины против российских журналистов.