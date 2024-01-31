Признавшаяся в финансировании ВСУ Улицкая лишена звания почетного профессора

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Второй фестиваль «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, улицкая людмила
Людмила Улицкая ранее заявила, что отправляет деньги ВСУ Фото:
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Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее писательница призналась, что финансировала деятельность ВСУ.

«Писательница Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023», — говорится в сообщении вуза. Об этом написала депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем telegram-канале.

Ранее Улицкая заявила, что продажи от ее книг идут на нужды ВСУ. Такое признание она сделала в разговоре с пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Еще она поддержала теракты Украины против российских журналистов.

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Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее писательница призналась, что финансировала деятельность ВСУ. «Писательница Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023», — говорится в сообщении вуза. Об этом написала депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем telegram-канале. Ранее Улицкая заявила, что продажи от ее книг идут на нужды ВСУ. Такое признание она сделала в разговоре с пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Еще она поддержала теракты Украины против российских журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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