Пермский боец ЧВК «Вагнер» разыскал девочку, письмо которой тронуло его на СВО. Скрин

01 февраля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Трогательное письмо пермяк получил, находясь в госпитале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский боец частной военной компании «Вагнер» по имени Артур разыскал девочку, письмо которой он получил, когда находился на спецоперации. Скрин переписки бойца и девочки разместил telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. По словам Артура, год назад он оказался в госпитале после ранения. Автором письма оказалась девочка по имени Софья. Боец признался что письмо его «очень тронуло» и вселило «уверенность и силы». После поправки он брал его с собой на боевые задания. «Я вчера через интернет и карты нашел автора письма и написал ей — помогли неравнодушные люди в пабликах [в соцсетях]. Думаю, ничего сложного в этом нет. Братцы, у кого остались письма и кому не лень, найдите этих детей и напишите детям. Это не сложно, а они будут очень рады», — обратился к сослуживцам боец ЧВК «Вагнер». Он также поблагодарил Софью за теплые слова и отметил, что она всегда может рассчитывать на него. В свою очередь девочка призналась, что ее отец погиб в ходе участия СВО и таким образом она решила поддержать российских солдат находящихся на передовой. В Пермском крае волонтеры отмечали важность писем, которые военнослужащие получают на фронте. Они призвали земляков чаще отправлять послания в зону СВО, отмечая, что поднимают боевой дух бойцам и придают им уверенности. Боец ЧВК «Вагнер» поблагодарил Софью за поддержку Скрин: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/3269 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский боец частной военной компании «Вагнер» по имени Артур разыскал девочку, письмо которой он получил, когда находился на спецоперации. Скрин переписки бойца и девочки разместил telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. По словам Артура, год назад он оказался в госпитале после ранения. Автором письма оказалась девочка по имени Софья. Боец признался что письмо его «очень тронуло» и вселило «уверенность и силы». После поправки он брал его с собой на боевые задания. «Я вчера через интернет и карты нашел автора письма и написал ей — помогли неравнодушные люди в пабликах [в соцсетях]. Думаю, ничего сложного в этом нет. Братцы, у кого остались письма и кому не лень, найдите этих детей и напишите детям. Это не сложно, а они будут очень рады», — обратился к сослуживцам боец ЧВК «Вагнер». Он также поблагодарил Софью за теплые слова и отметил, что она всегда может рассчитывать на него. В свою очередь девочка призналась, что ее отец погиб в ходе участия СВО и таким образом она решила поддержать российских солдат находящихся на передовой. В Пермском крае волонтеры отмечали важность писем, которые военнослужащие получают на фронте. Они призвали земляков чаще отправлять послания в зону СВО, отмечая, что поднимают боевой дух бойцам и придают им уверенности.