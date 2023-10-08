В Пермском крае волонтеры пожаловались на отсутствие писем для участников CВО

Письма поднимают боевой дух военнослужащих в зоне проведения спецоперации, отмечают волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Соликамск Пермского края волонтеры, помогающие бойцам на фронте, обратились к жителям. Они отметили, что земляки перестали писать письма для участников спецоперации. В то же время, отмечают волонтеры письма имеют важное значение для тех, кто находится на фронте. Они поднимают боевой дух военнослужащих и придают им уверенности, сказано говорится в группе «Zа НАШИХ Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте»

«У нас нет писем совсем. У кого нет финансовой возможности помогать — пишите письма!!! Ими увешаны стены в блиндажах, их носят с собой как оберег, их зачитывают до дыр и берегут. Эти письма поднимают боевой дух, дают силы и уверенность. Найдите 10 минут, напишите хотя бы несколько строк для ребят!!!», — говорится в обращении волонтеров.

Бойцы, с передовой неоднократно высказывали слова благодарности в адрес жителей Пермского края за отправленные им письма. Так, танкисты, участвующие в СВО, признавались, что письма помогли им одержать «множество побед». А послания маленьких осинцев с добрыми пожеланиями, переданные на фронт, вызвали у бойцов слезы.