Марочко: Украина запустила кампанию по фейковому захвату территории РФ

02 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Власти Украины пытаются поддерживать уровень патриотизма с помощью фейков, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины Украина начала информационную компанию по якобы продвижению войск и захвату новых территорий. Для этого они с беспилотников скидывают флаги на подконтрольные России территории и снимают их на видео, однако военных и техники там нет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В telegram-каналах появилась запись, как беспилотник ВСУ скидывает украинский флаг в поле. Второй БПЛА потом снимет это, чтобы показать видео о якобы продвижении армии и захвате территории. «Подобные кадры с флагом — это деятельность украинских ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций). Эти акции уже наблюдались и ранее, когда при помощи воздушных шаров запускались на подконтрольные нам территории украинские флаги огромных размеров. Были и комические случаи, когда они улетали совершенно в неизвестном направлении, либо где-то запутывались и приземлялись даже в свинарнике, где животные в итоге просто топтали этот украинский флаг», — сказал Андрей Марочко. По его словам, ВСУ таким образом пытаются поднять уровень патриотизма на Украине. «Сейчас для украинского военно-политического преступного руководства как раз тот момент, когда нужно искать любой повод и доказательства своей деятельности, поднимать морально-психологическое состояние не только своих войск, но и людей, которые сейчас очень упали в такое уныние, потому что понимают, что на самом деле происходит», — объяснил собеседник агентства. Ранее воздушную цель российская система ПВО сбила в Севастополе. Обломки упали в районе Любимовки. Позже ВС РФ сбили 20 ракет ВСУ над Черном морем. Два украинских дрона попытались добраться до Нижнего Новгорода. Но были обезврежены российскими системами радиоэлектронной борьбы. Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что у ВСУ есть гипотетический план по усилению в ближайшее время атак по инфраструктурным объектам городов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина начала информационную компанию по якобы продвижению войск и захвату новых территорий. Для этого они с беспилотников скидывают флаги на подконтрольные России территории и снимают их на видео, однако военных и техники там нет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В telegram-каналах появилась запись, как беспилотник ВСУ скидывает украинский флаг в поле. Второй БПЛА потом снимет это, чтобы показать видео о якобы продвижении армии и захвате территории. «Подобные кадры с флагом — это деятельность украинских ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций). Эти акции уже наблюдались и ранее, когда при помощи воздушных шаров запускались на подконтрольные нам территории украинские флаги огромных размеров. Были и комические случаи, когда они улетали совершенно в неизвестном направлении, либо где-то запутывались и приземлялись даже в свинарнике, где животные в итоге просто топтали этот украинский флаг», — сказал Андрей Марочко. По его словам, ВСУ таким образом пытаются поднять уровень патриотизма на Украине. «Сейчас для украинского военно-политического преступного руководства как раз тот момент, когда нужно искать любой повод и доказательства своей деятельности, поднимать морально-психологическое состояние не только своих войск, но и людей, которые сейчас очень упали в такое уныние, потому что понимают, что на самом деле происходит», — объяснил собеседник агентства. Ранее воздушную цель российская система ПВО сбила в Севастополе. Обломки упали в районе Любимовки. Позже ВС РФ сбили 20 ракет ВСУ над Черном морем. Два украинских дрона попытались добраться до Нижнего Новгорода. Но были обезврежены российскими системами радиоэлектронной борьбы. Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что у ВСУ есть гипотетический план по усилению в ближайшее время атак по инфраструктурным объектам городов РФ.