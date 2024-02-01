Карта СВО на Украине 1 февраля: на подлете к Нижнему Новгороду сбили два беспилотника

В Нижегородской области обезвредили два беспилотника

01 февраля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добраться до Нижнего Новгорода, оба были обезврежены системами РЭБ. Ход СВО на Украине 1 февраля — в материале URA.RU. Атаки по российским регионам В Нижегородской области сбили два беспилотника. Они пытались добраться до города на крайне низких высотах и были обезврежены средствами РЭБ. Боевая часть БПЛА не сработала, пострадавших и повреждений нет. Артемовское направление Расчеты гаубиц Д-30 Костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ к северо-западу от Артемовска. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Купянское направление Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства. Орудие было уничтожено вместе с личным составом. На данном участке фронта артиллеристы уничтожили из гаубицы «Гиацинт-Б» скопление пехоты в блиндажах. Отмечалось, что на данном участке фронта идет активная контрбатарейная борьба. Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах станции Синьковка и озера Лиман. Противник отошел в западном и юго-западном направлении. Были уничтожены два пункта управления БПЛА противника. Донецкое и южно-донецкое направление Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. Все цели были поражены. Кроме того, на данном участке фронта инженерные подразделения группировки войск «Юг» с начала 2024 года обезвредили более 150 мин и снарядов украинской армии. Отмечается, что среди найденных боеприпасов часто встречаются мины иностранного производства. Минометчики ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам противника на южно-донецком направлении. Для этого использовались расчеты 100 мм минометов «Сани». Запорожское направление Операторы беспилотника выявили скопления личного состава ВСУ, координаты цели были незамедлительно переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30. Артиллеристы 70-го гвардейского мотострелкового полка уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ на данном участке фронта. Ранее URA.RU приводило карту СВО на Украине за 31 января. Тогда десантники из Ивановской группировки ударили по опорному пункту противника северо-западнее Артемовска и взяли его под контроль, укрепляя положение российских войск на переднем крае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добраться до Нижнего Новгорода, оба были обезврежены системами РЭБ. Ход СВО на Украине 1 февраля — в материале URA.RU. В Нижегородской области сбили два беспилотника. Они пытались добраться до города на крайне низких высотах и были обезврежены средствами РЭБ. Боевая часть БПЛА не сработала, пострадавших и повреждений нет. Расчеты гаубиц Д-30 Костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ к северо-западу от Артемовска. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства. Орудие было уничтожено вместе с личным составом. На данном участке фронта артиллеристы уничтожили из гаубицы «Гиацинт-Б» скопление пехоты в блиндажах. Отмечалось, что на данном участке фронта идет активная контрбатарейная борьба. Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах станции Синьковка и озера Лиман. Противник отошел в западном и юго-западном направлении. Были уничтожены два пункта управления БПЛА противника. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. Все цели были поражены. Кроме того, на данном участке фронта инженерные подразделения группировки войск «Юг» с начала 2024 года обезвредили более 150 мин и снарядов украинской армии. Отмечается, что среди найденных боеприпасов часто встречаются мины иностранного производства. Минометчики ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам противника на южно-донецком направлении. Для этого использовались расчеты 100 мм минометов «Сани». Операторы беспилотника выявили скопления личного состава ВСУ, координаты цели были незамедлительно переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30. Артиллеристы 70-го гвардейского мотострелкового полка уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ на данном участке фронта. Ранее URA.RU приводило карту СВО на Украине за 31 января. Тогда десантники из Ивановской группировки ударили по опорному пункту противника северо-западнее Артемовска и взяли его под контроль, укрепляя положение российских войск на переднем крае.