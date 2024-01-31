Буданов намекнул на усиление ударов по российским городам

01 февраля 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Буданов заявил, что в план включены все военные объекты и основная инфраструктура РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время усилить атаки по инфраструктурным объектам в разных российских городах. Об этом заявил глава ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что это может произойти гипотетически. «Гипотетически есть план, по которому все это происходит. В этот план включены все военные объекты и основная инфраструктура Российской Федерации», — заявил Буданов в интервью CNN. США после неудачного наступления ВСУ в 2023 года занимаются разработкой новой стратегии для Киев. Об этом пишет Washington Post. по информации издания, идея состоит в том, чтобы настраивать ВСУ на удерживание своих позиций на поле боя. Немецкое издание Welt сообщало, что ВСУ хотят совершить еще одну попытку наступления в этом году. При этом уточнялось, что уже к весне у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи.

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время усилить атаки по инфраструктурным объектам в разных российских городах. Об этом заявил глава ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что это может произойти гипотетически. «Гипотетически есть план, по которому все это происходит. В этот план включены все военные объекты и основная инфраструктура Российской Федерации», — заявил Буданов в интервью CNN. США после неудачного наступления ВСУ в 2023 года занимаются разработкой новой стратегии для Киев. Об этом пишет Washington Post. по информации издания, идея состоит в том, чтобы настраивать ВСУ на удерживание своих позиций на поле боя. Немецкое издание Welt сообщало, что ВСУ хотят совершить еще одну попытку наступления в этом году. При этом уточнялось, что уже к весне у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи.