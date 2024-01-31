31 января 2024

Буданов намекнул на усиление ударов по российским городам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, залужный валерий, Буданов Кирилл, stock
Буданов заявил, что в план включены все военные объекты и основная инфраструктура РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время усилить атаки по инфраструктурным объектам в разных российских городах. Об этом заявил глава ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что это может произойти гипотетически.

«Гипотетически есть план, по которому все это происходит. В этот план включены все военные объекты и основная инфраструктура Российской Федерации», — заявил Буданов в интервью CNN.

США после неудачного наступления ВСУ в 2023 года занимаются разработкой новой стратегии для Киев. Об этом пишет Washington Post. по информации издания, идея состоит в том, чтобы настраивать ВСУ на удерживание своих позиций на поле боя. Немецкое издание Welt сообщало, что ВСУ хотят совершить еще одну попытку наступления в этом году. При этом уточнялось, что уже к весне у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время усилить атаки по инфраструктурным объектам в разных российских городах. Об этом заявил глава ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что это может произойти гипотетически. «Гипотетически есть план, по которому все это происходит. В этот план включены все военные объекты и основная инфраструктура Российской Федерации», — заявил Буданов в интервью CNN. США после неудачного наступления ВСУ в 2023 года занимаются разработкой новой стратегии для Киев. Об этом пишет Washington Post. по информации издания, идея состоит в том, чтобы настраивать ВСУ на удерживание своих позиций на поле боя. Немецкое издание Welt сообщало, что ВСУ хотят совершить еще одну попытку наступления в этом году. При этом уточнялось, что уже к весне у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...