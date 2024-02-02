Жители ХМАО и ЯНАО стали миллионерами, выиграв лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Два жителя ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей под Новый год Фото:

Два жителя из ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее еще в январе, но оформили выигрыш только сейчас. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«В январе объявились оба победителя-миллионера новогоднего тиража „Русского лото“: один из ХМАО, один из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей и оформили свои выигрыши, направив документы почтовой службой. Документы были получены во второй половине января», — прокомментировали организаторы.

В новогодней лотерее югорчане суммарно выиграли более 28 миллионов рублей. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерею, но еще не забрал свои деньги. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю.

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Два жителя из ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее еще в январе, но оформили выигрыш только сейчас. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В январе объявились оба победителя-миллионера новогоднего тиража „Русского лото“: один из ХМАО, один из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей и оформили свои выигрыши, направив документы почтовой службой. Документы были получены во второй половине января», — прокомментировали организаторы. В новогодней лотерее югорчане суммарно выиграли более 28 миллионов рублей. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерею, но еще не забрал свои деньги. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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