Жители ХМАО и ЯНАО стали миллионерами, выиграв лотерею

Два жителя из ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее еще в январе, но оформили выигрыш только сейчас. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В январе объявились оба победителя-миллионера новогоднего тиража „Русского лото“: один из ХМАО, один из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей и оформили свои выигрыши, направив документы почтовой службой. Документы были получены во второй половине января», — прокомментировали организаторы.
В новогодней лотерее югорчане суммарно выиграли более 28 миллионов рублей. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерею, но еще не забрал свои деньги. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю.
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