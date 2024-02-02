Жители ХМАО и ЯНАО стали миллионерами, выиграв лотерею

02 февраля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Два жителя ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей под Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два жителя из ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее еще в январе, но оформили выигрыш только сейчас. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В январе объявились оба победителя-миллионера новогоднего тиража „Русского лото“: один из ХМАО, один из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей и оформили свои выигрыши, направив документы почтовой службой. Документы были получены во второй половине января», — прокомментировали организаторы.



В новогодней лотерее югорчане суммарно выиграли более 28 миллионов рублей. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража.



Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерею, но еще не забрал свои деньги. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю.

Два жителя из ХМАО и ЯНАО выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее еще в январе, но оформили выигрыш только сейчас. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В январе объявились оба победителя-миллионера новогоднего тиража „Русского лото“: один из ХМАО, один из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей и оформили свои выигрыши, направив документы почтовой службой. Документы были получены во второй половине января», — прокомментировали организаторы. В новогодней лотерее югорчане суммарно выиграли более 28 миллионов рублей. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерею, но еще не забрал свои деньги. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю.