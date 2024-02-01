Саммит ЕС утвердил конфискацию доходов от замороженных активов России

01 февраля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

По итогам саммита ЕС, доходы от замороженных активов будут переводиться на специальные счета для помощи Киеву Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На саммите Евросоюза в Брюсселе было утверждено предложение об использовании доходов от замороженных российских активов в качестве частичного финансирования программы помощи Киеву на 50 млрд евро до 2027 года. Деньги будут переводиться на специальные счета. С такой инициативой выступила Еврокомиссия. При этом ее члены заявили, что доходы от этих активов РФ не принадлежат. Об этом говорится в заявлении Евросовета. «Ввиду грядущего членства в Евросоюзе будет создан фонд поддержки Украины на период 2024—2027 годов. Выделенная для этого фонда сумма не превысит 50 млрд евро. <…>. Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках <…> доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России», — говорится в документе . Уточнятся, что средства будут переводиться на специальные счета. В Еврокомиссии также заявили, что «доходы от российских активов России не принадлежат». В качестве итоговых заявлений также рассматриваются слова о том, что как минимум до конца марта 2024 года саммит Евросоюза отложил принятие решения, касающееся расширения Европейского фонда мира. Отмечается, что он позволит увеличить поставки оружия для Украины. Помимо прочего, ЕС каждый год собирается пересматривать реализацию программы финансирования Киева на сумму в 50 млрд евро. В связи с этим страны союза не смогут использовать право вето при пересмотре ежегодных выплат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На саммите Евросоюза в Брюсселе было утверждено предложение об использовании доходов от замороженных российских активов в качестве частичного финансирования программы помощи Киеву на 50 млрд евро до 2027 года. Деньги будут переводиться на специальные счета. С такой инициативой выступила Еврокомиссия. При этом ее члены заявили, что доходы от этих активов РФ не принадлежат. Об этом говорится в заявлении Евросовета. «Ввиду грядущего членства в Евросоюзе будет создан фонд поддержки Украины на период 2024—2027 годов. Выделенная для этого фонда сумма не превысит 50 млрд евро. <…>. Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках <…> доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России», — говорится в документе. Уточнятся, что средства будут переводиться на специальные счета. В Еврокомиссии также заявили, что «доходы от российских активов России не принадлежат». В качестве итоговых заявлений также рассматриваются слова о том, что как минимум до конца марта 2024 года саммит Евросоюза отложил принятие решения, касающееся расширения Европейского фонда мира. Отмечается, что он позволит увеличить поставки оружия для Украины. Помимо прочего, ЕС каждый год собирается пересматривать реализацию программы финансирования Киева на сумму в 50 млрд евро. В связи с этим страны союза не смогут использовать право вето при пересмотре ежегодных выплат.