Депутаты ГД призвали повысить призывной возраст для получивших гражданство РФ

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Военный билет. Курган, военный билет
Депутаты предложили поднять верхнюю планку призывного возраста до 50 лет Фото:

Призывной возраст для мужчин, которые получили гражданство России, должен быть поднять до 50 лет. С такой инициативой выступили зампред Комитета по делам СНГ Александр Бородай, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Мигранты, получившие гражданство РФ, часто намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство. Согласно проектируемым изменениям, призыву на срочную службу подлежат граждане, которые получили гражданство в возрасте от 18 до 50 лет», — говорится в предложении. Оно опубликовано на сайте Госдумы.

За 2023 год гражданство России получили более 320 тысяч человек. Зачастую гражданство РФ получают уроженцы Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии. Авторы поправок напомнили, что человек, независимо от способа получения гражданства, должен отслужить в ВС РФ. Сейчас верхняя планка призывного возраста составляет 30 лет.

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Призывной возраст для мужчин, которые получили гражданство России, должен быть поднять до 50 лет. С такой инициативой выступили зампред Комитета по делам СНГ Александр Бородай, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Мигранты, получившие гражданство РФ, часто намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство. Согласно проектируемым изменениям, призыву на срочную службу подлежат граждане, которые получили гражданство в возрасте от 18 до 50 лет», — говорится в предложении. Оно опубликовано на сайте Госдумы. За 2023 год гражданство России получили более 320 тысяч человек. Зачастую гражданство РФ получают уроженцы Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии. Авторы поправок напомнили, что человек, независимо от способа получения гражданства, должен отслужить в ВС РФ. Сейчас верхняя планка призывного возраста составляет 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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