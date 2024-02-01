Депутаты ГД призвали повысить призывной возраст для получивших гражданство РФ

Призывной возраст для мужчин, которые получили гражданство России, должен быть поднять до 50 лет. С такой инициативой выступили зампред Комитета по делам СНГ Александр Бородай, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
«Мигранты, получившие гражданство РФ, часто намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство. Согласно проектируемым изменениям, призыву на срочную службу подлежат граждане, которые получили гражданство в возрасте от 18 до 50 лет», — говорится в предложении. Оно опубликовано на сайте
За 2023 год гражданство России получили более 320 тысяч человек. Зачастую гражданство РФ получают уроженцы Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии. Авторы поправок напомнили, что человек, независимо от способа получения гражданства, должен отслужить в ВС РФ. Сейчас верхняя планка призывного возраста составляет 30 лет.
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