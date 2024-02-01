Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США

02 февраля 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Кирби призвал Конгресс США рассмотреть помощь Украине Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пакет помощи Украине, который планирует направить Евросоюз, не может стать заменой финансирования Киева со стороны США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он призвал Конгресс США одобрить выделение средств на поддержку ВСУ. «Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — сообщил Кирби в ходе брифинга. Трансляция велась YouTube-канале Белого дома. Он отметил, что важно призвать Конгресс все-таки одобрить запрос Киева на нужды национальной безопасности. Саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Уточнялось, что деньги направят для модернизации и реконструкции страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условия, в рамках которых сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. Однако на саммите ЕС Орбан заявил, что Венгрия все-таки согласна на выделение средств Киеву. При этом он отметил, что Венгрия не будет помогать Украине.

Пакет помощи Украине, который планирует направить Евросоюз, не может стать заменой финансирования Киева со стороны США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он призвал Конгресс США одобрить выделение средств на поддержку ВСУ. «Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — сообщил Кирби в ходе брифинга. Трансляция велась YouTube-канале Белого дома. Он отметил, что важно призвать Конгресс все-таки одобрить запрос Киева на нужды национальной безопасности. Саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Уточнялось, что деньги направят для модернизации и реконструкции страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условия, в рамках которых сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. Однако на саммите ЕС Орбан заявил, что Венгрия все-таки согласна на выделение средств Киеву. При этом он отметил, что Венгрия не будет помогать Украине.