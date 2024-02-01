01 февраля 2024

Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби призвал Конгресс США рассмотреть помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пакет помощи Украине, который планирует направить Евросоюз, не может стать заменой финансирования Киева со стороны США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он призвал Конгресс США одобрить выделение средств на поддержку ВСУ.

«Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — сообщил Кирби в ходе брифинга. Трансляция велась YouTube-канале Белого дома. Он отметил, что важно призвать Конгресс все-таки одобрить запрос Киева на нужды национальной безопасности.

Саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Уточнялось, что деньги направят для модернизации и реконструкции страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условия, в рамках которых сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. Однако на саммите ЕС Орбан заявил, что Венгрия все-таки согласна на выделение средств Киеву. При этом он отметил, что Венгрия не будет помогать Украине.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пакет помощи Украине, который планирует направить Евросоюз, не может стать заменой финансирования Киева со стороны США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он призвал Конгресс США одобрить выделение средств на поддержку ВСУ. «Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — сообщил Кирби в ходе брифинга. Трансляция велась YouTube-канале Белого дома. Он отметил, что важно призвать Конгресс все-таки одобрить запрос Киева на нужды национальной безопасности. Саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Уточнялось, что деньги направят для модернизации и реконструкции страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условия, в рамках которых сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. Однако на саммите ЕС Орбан заявил, что Венгрия все-таки согласна на выделение средств Киеву. При этом он отметил, что Венгрия не будет помогать Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...