В Сургуте родители просят мэрию спасти их детей от буллинга в школе

02 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Один из мальчиков постоянно бьет одноклассников (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте родители просят мэрию спасти их детей от буллинга (травли) в школе, который устроили братья из многодетной семьи. О притеснениях в восьмой городской школе Сургута URA.RU сообщила одна из родительниц на условиях анонимности. «Неоднократно родители жаловались директору школы, что один из мальчиков занимается травлей одноклассников. У него два брата учатся там же, и они всегда втроем. Принуждает детей дружить с ним, а если те отказываются, угрожает и запугивает братьями. Моего сына неоднократно избивали. Видимо, нужно уже обращаться выше, потому что так продолжаться больше не может. Мы из-за него стали встречать детей из школы», — сообщила собеседница. Родители написали коллективное письмо директору школы, где сообщили, что первоклассник приносит в школу вейп (электронная сигарета — прим. URA.RU) и заставляет детей курить. Кроме того, принес в школу пневматический пистолет и после занятий стрелял в детей. А недавно его заметили в школе с ножом. В администрации сообщили, что по данному инциденту работает комиссия. При этом в мэрии уверяют, что оружие было игрушечным. «Ситуации, описываемые родителями, происходили в первом полугодии текущего учебного года за пределами школы. Обстоятельства выяснены (пистолет игрушечный, нож деревянный), предприняты меры по урегулированию взаимоотношений в новом детском коллективе. С учащимся организована индивидуальная работа педагога-психолога», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор округа поручил провести проверку после сообщения об избиении школьника. На него напали трое подростков по пути в магазин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте родители просят мэрию спасти их детей от буллинга (травли) в школе, который устроили братья из многодетной семьи. О притеснениях в восьмой городской школе Сургута URA.RU сообщила одна из родительниц на условиях анонимности. «Неоднократно родители жаловались директору школы, что один из мальчиков занимается травлей одноклассников. У него два брата учатся там же, и они всегда втроем. Принуждает детей дружить с ним, а если те отказываются, угрожает и запугивает братьями. Моего сына неоднократно избивали. Видимо, нужно уже обращаться выше, потому что так продолжаться больше не может. Мы из-за него стали встречать детей из школы», — сообщила собеседница. Родители написали коллективное письмо директору школы, где сообщили, что первоклассник приносит в школу вейп (электронная сигарета — прим. URA.RU) и заставляет детей курить. Кроме того, принес в школу пневматический пистолет и после занятий стрелял в детей. А недавно его заметили в школе с ножом. В администрации сообщили, что по данному инциденту работает комиссия. При этом в мэрии уверяют, что оружие было игрушечным. «Ситуации, описываемые родителями, происходили в первом полугодии текущего учебного года за пределами школы. Обстоятельства выяснены (пистолет игрушечный, нож деревянный), предприняты меры по урегулированию взаимоотношений в новом детском коллективе. С учащимся организована индивидуальная работа педагога-психолога», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор округа поручил провести проверку после сообщения об избиении школьника. На него напали трое подростков по пути в магазин.