В Германии сравнили отношение властей США к Зеленскому и Залужному

Berliner Zeitung: в случае конфликта США поддержат Залужного, а не Зеленского

02 февраля 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Власти США встанут на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским», — пишет немецкая газета Berliner Zeitung. По информации издания, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому, но пытается избежать открытого конфликта между ним и украинским лидером. Отмечается, что, по мнению некоторых украинских обозревателей, Вашингтон предпочтет увидеть на посту президента Украины Залужного, а не Зеленского. Журналисты предполагают, что ситуация может обостриться из-за отмены выборов президента на Украине.

Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Власти США встанут на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским», — пишет немецкая газета Berliner Zeitung. По информации издания, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому, но пытается избежать открытого конфликта между ним и украинским лидером. Отмечается, что, по мнению некоторых украинских обозревателей, Вашингтон предпочтет увидеть на посту президента Украины Залужного, а не Зеленского. Журналисты предполагают, что ситуация может обостриться из-за отмены выборов президента на Украине.