01 февраля 2024

В Германии сравнили отношение властей США к Зеленскому и Залужному

Berliner Zeitung: в случае конфликта США поддержат Залужного, а не Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили немецкие журналисты.

«Власти США встанут на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским», — пишет немецкая газета Berliner Zeitung. По информации издания, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому, но пытается избежать открытого конфликта между ним и украинским лидером. Отмечается, что, по мнению некоторых украинских обозревателей, Вашингтон предпочтет увидеть на посту президента Украины Залужного, а не Зеленского. Журналисты предполагают, что ситуация может обостриться из-за отмены выборов президента на Украине.

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Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Власти США встанут на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским», — пишет немецкая газета Berliner Zeitung. По информации издания, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому, но пытается избежать открытого конфликта между ним и украинским лидером. Отмечается, что, по мнению некоторых украинских обозревателей, Вашингтон предпочтет увидеть на посту президента Украины Залужного, а не Зеленского. Журналисты предполагают, что ситуация может обостриться из-за отмены выборов президента на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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