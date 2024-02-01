01 февраля 2024

Словакия выступила против передачи средств ЕС на оружие для Киева

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Военная помощь не может являться «инструментом мира», считает Фицо Фото:
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Словакия выступает против отправки денежных средств Европейского фонда Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он аргументировал это тем, что помощь будет направлена на закупку вооружений для ВСУ.

«Любая военная помощь остается на базе двусторонних отношений. Мы ясно сказали, что если мы будем в этом участвовать, то с позиции Словакии: средства на все, но только на вещи, не касающиеся оружия», — заявил Фицо. Он отметил, что военная помощь не может являться «инструментом мира».

Саммит Евросоюза утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.

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Словакия выступает против отправки денежных средств Европейского фонда Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он аргументировал это тем, что помощь будет направлена на закупку вооружений для ВСУ. «Любая военная помощь остается на базе двусторонних отношений. Мы ясно сказали, что если мы будем в этом участвовать, то с позиции Словакии: средства на все, но только на вещи, не касающиеся оружия», — заявил Фицо. Он отметил, что военная помощь не может являться «инструментом мира». Саммит Евросоюза утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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