В США раскрыли, почему Зеленский хочет уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Такую версию высказал американский журналист Сеймур Херш.
«Залужный мог вести секретные переговоры с американскими чиновниками. Это могло продолжаться с осени», — написал Херш в своем блоге в
Журналист отметил, что таким образом главком обсуждает с западными партнерами возможное завершения конфликта. Ранее Залужный в колонке для CNN признал, что Россия обладает значительным преимуществом. Главком также заявил, что Украину сдерживает монополизация оборонной промышленности, пишет RT.
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