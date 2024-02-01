01 февраля 2024

В США раскрыли, почему Зеленский хочет уволить Залужного

Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленскому не понравились западные контакты Залужного Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Такую версию высказал американский журналист Сеймур Херш.

«Залужный мог вести секретные переговоры с американскими чиновниками. Это могло продолжаться с осени», — написал Херш в своем блоге в Substack в статье «Президент против генерала».

Журналист отметил, что таким образом главком обсуждает с западными партнерами возможное завершения конфликта. Ранее Залужный в колонке для CNN признал, что Россия обладает значительным преимуществом. Главком также заявил, что Украину сдерживает монополизация оборонной промышленности, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Такую версию высказал американский журналист Сеймур Херш. «Залужный мог вести секретные переговоры с американскими чиновниками. Это могло продолжаться с осени», — написал Херш в своем блоге в Substack в статье «Президент против генерала». Журналист отметил, что таким образом главком обсуждает с западными партнерами возможное завершения конфликта. Ранее Залужный в колонке для CNN признал, что Россия обладает значительным преимуществом. Главком также заявил, что Украину сдерживает монополизация оборонной промышленности, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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