В США раскрыли, почему Зеленский хочет уволить Залужного

Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

02 февраля 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Зеленскому не понравились западные контакты Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Такую версию высказал американский журналист Сеймур Херш. «Залужный мог вести секретные переговоры с американскими чиновниками. Это могло продолжаться с осени», — написал Херш в своем блоге в Substack в статье «Президент против генерала». Журналист отметил, что таким образом главком обсуждает с западными партнерами возможное завершения конфликта. Ранее Залужный в колонке для CNN признал, что Россия обладает значительным преимуществом. Главком также заявил, что Украину сдерживает монополизация оборонной промышленности, пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Такую версию высказал американский журналист Сеймур Херш. «Залужный мог вести секретные переговоры с американскими чиновниками. Это могло продолжаться с осени», — написал Херш в своем блоге в Substack в статье «Президент против генерала». Журналист отметил, что таким образом главком обсуждает с западными партнерами возможное завершения конфликта. Ранее Залужный в колонке для CNN признал, что Россия обладает значительным преимуществом. Главком также заявил, что Украину сдерживает монополизация оборонной промышленности, пишет RT.