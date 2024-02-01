Тюменские куры стали лидерами на федеральном уровне

Тюменская область стала лидером среди регионов РФ по производству яиц

02 февраля 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

За год тюменские птицефабрики произвели 1,3 млрд куриных яиц разных категорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские куры признаны самыми плодовитыми по итогам прошедшего года. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса. «По итогам 2023 года регион занял 1 место в стране по яйценоскости — в среднем каждая птица у нас давала 344 штуки яйца. Всего поголовье птиц в Тюменской области на 1 января 2024 года составило 11166,9 тысяч голов. За год они произвели более 1, 27 млрд яиц», — говорится в сообщении. Отмечается, что на такую продуктивность влияет грамотный подбор кормового рациона несушек. Тюменские птицефабрики производят необходимые для кормов компоненты и добавки самостоятельно. Важными факторами также являются постоянный доступ птицы к чистой и свежей воде, оптимальная температура в курятнике, достаточное освещение. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области начался спад цен на куриное яйцо. В среднем купить десяток сейчас можно за 130 рублей.

Тюменские куры признаны самыми плодовитыми по итогам прошедшего года. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса. «По итогам 2023 года регион занял 1 место в стране по яйценоскости — в среднем каждая птица у нас давала 344 штуки яйца. Всего поголовье птиц в Тюменской области на 1 января 2024 года составило 11166,9 тысяч голов. За год они произвели более 1, 27 млрд яиц», — говорится в сообщении. Отмечается, что на такую продуктивность влияет грамотный подбор кормового рациона несушек. Тюменские птицефабрики производят необходимые для кормов компоненты и добавки самостоятельно. Важными факторами также являются постоянный доступ птицы к чистой и свежей воде, оптимальная температура в курятнике, достаточное освещение. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области начался спад цен на куриное яйцо. В среднем купить десяток сейчас можно за 130 рублей.