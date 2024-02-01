Онколог из ХМАО рассказала, как выявить рак кожи

Выявить рак кожи в ХМАО можно с помощью самодиагностики

02 февраля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Онколог рекомендует жителям ХМАО проводить самодиагностику и посещать дерматолога Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) Выявить рак кожи на ранней стадии поможет алгоритм, используемый для самодиагностики. Жителям ХМАО рекомендуют периодически посещать дерматолога и проводить исследование, которое позволяет определить природу различных кожных новообразований. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог сургутского кожно-венерологического диспансера Оксана Кормашова в telegram-канале здравоохранения Югры. «Заподозрить злокачественную опухоль можно по алгоритму „ABCD“, который используется для самодиагностики (алгоритм „ABCD“ — это система критериев, где А — асимметрия родимого пятна или пигментной опухоли; B — неровность контура родимого пятна или пигментной опухоли; C — разнообразие цветов родимого пятна или пигментной опухоли; D — диаметр родимого пятна или пигментной опухоли — прим. URA.RU). Посещать дерматолога и проводить дерматоскопию. Исследование, во время которого кожу осматривают при помощи специального инструмента — дерматоскопа Это дает возможность как можно раньше заметить любые изменения», — прокомментировала онколог.



По словам врача, самой распространенным кожным новообразованием является базалиома, а самым редким — меланома. «Самая распространенная опухоль кожи — это базально-клеточный рак (базалиома). Он развивается годами, может выглядеть, как пятно, узелок, язва. Другой вид — плоскоклеточный рак, характеризуется быстрым ростом, болезненностью, способностью к метастазированию. Меланома — более редкая, но самая агрессивная опухоль, часто метастазирует. Может выглядеть, как обычная родинка, развивается не только в коже, но и на слизистых», — добавила Кормашова.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО более 37 тысяч жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Самой распространенной опухолью в округе стал рак предстательной железы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выявить рак кожи на ранней стадии поможет алгоритм, используемый для самодиагностики. Жителям ХМАО рекомендуют периодически посещать дерматолога и проводить исследование, которое позволяет определить природу различных кожных новообразований. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог сургутского кожно-венерологического диспансера Оксана Кормашова в telegram-канале здравоохранения Югры. «Заподозрить злокачественную опухоль можно по алгоритму „ABCD“, который используется для самодиагностики (алгоритм „ABCD“ — это система критериев, где А — асимметрия родимого пятна или пигментной опухоли; B — неровность контура родимого пятна или пигментной опухоли; C — разнообразие цветов родимого пятна или пигментной опухоли; D — диаметр родимого пятна или пигментной опухоли — прим. URA.RU). Посещать дерматолога и проводить дерматоскопию. Исследование, во время которого кожу осматривают при помощи специального инструмента — дерматоскопа Это дает возможность как можно раньше заметить любые изменения», — прокомментировала онколог. По словам врача, самой распространенным кожным новообразованием является базалиома, а самым редким — меланома. «Самая распространенная опухоль кожи — это базально-клеточный рак (базалиома). Он развивается годами, может выглядеть, как пятно, узелок, язва. Другой вид — плоскоклеточный рак, характеризуется быстрым ростом, болезненностью, способностью к метастазированию. Меланома — более редкая, но самая агрессивная опухоль, часто метастазирует. Может выглядеть, как обычная родинка, развивается не только в коже, но и на слизистых», — добавила Кормашова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО более 37 тысяч жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Самой распространенной опухолью в округе стал рак предстательной железы.