Верховный лидер Ирана призвал не вступать в прямой конфликт с США

02 февраля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Иране не хотят прямого конфликта с США Фото: Министерство обороны США Ирану не следует вступать в прямой военный конфликт с США. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи. «Хаменеи дал четкие приказы: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев», — пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Заявление верховный глава Ирана сделал на Высшем совете нацбезопасности. Однако, по данным газеты, вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты и ПВО. Отношения Ирана и США ухудшились после начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа. С того момента участились нападения на американские военные базы в Ираке, Сирии и других странах Ближнего Востока. Например, при ударе беспилотников по базе США в Иордании погибли трое военнослужащих. Президент США Джо Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Позже в Белом доме пообещали отомстить Ирану за смерть военных.

Ирану не следует вступать в прямой военный конфликт с США. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи. «Хаменеи дал четкие приказы: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев», — пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Заявление верховный глава Ирана сделал на Высшем совете нацбезопасности. Однако, по данным газеты, вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты и ПВО. Отношения Ирана и США ухудшились после начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа. С того момента участились нападения на американские военные базы в Ираке, Сирии и других странах Ближнего Востока. Например, при ударе беспилотников по базе США в Иордании погибли трое военнослужащих. Президент США Джо Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Позже в Белом доме пообещали отомстить Ирану за смерть военных.