Верховный лидер Ирана призвал не вступать в прямой конфликт с США

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Министерство обороны США, армия, сша
В Иране не хотят прямого конфликта с США Фото:

Ирану не следует вступать в прямой военный конфликт с США. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

«Хаменеи дал четкие приказы: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев», — пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Заявление верховный глава Ирана сделал на Высшем совете нацбезопасности.

Однако, по данным газеты, вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты и ПВО.

Отношения Ирана и США ухудшились после начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа. С того момента участились нападения на американские военные базы в Ираке, Сирии и других странах Ближнего Востока. Например, при ударе беспилотников по базе США в Иордании погибли трое военнослужащих. Президент США Джо Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Позже в Белом доме пообещали отомстить Ирану за смерть военных.

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Ирану не следует вступать в прямой военный конфликт с США. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи. «Хаменеи дал четкие приказы: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев», — пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Заявление верховный глава Ирана сделал на Высшем совете нацбезопасности. Однако, по данным газеты, вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты и ПВО. Отношения Ирана и США ухудшились после начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа. С того момента участились нападения на американские военные базы в Ираке, Сирии и других странах Ближнего Востока. Например, при ударе беспилотников по базе США в Иордании погибли трое военнослужащих. Президент США Джо Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Позже в Белом доме пообещали отомстить Ирану за смерть военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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