01 февраля 2024

Прокуратура ХМАО отменила оправдательный приговор для обвиняемой в доведении коллег до самоубийства

Прокуратура ХМАО оспорила оправдательный приговор медсестре Матвейчук
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Фото:

Прокуратуре ХМАО удалось оспорить оправдательный приговор старшей медсестре сургутской травматологической больницы Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллег до самоубийства. Об отмене приговора URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Следственным органом женщина обвинялась в том, что в период с августа по октябрь 2021 года, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у последней развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», — сообщили в ведомстве.

В результате действий Матвейчук в ноябре 2021 года женщина покончила жизнь самоубийством. Суд Первой инстанции признал медсестру невиновной и оправдал. «Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что муж погибшей Радик Ташмагамбетов сообщил о новом судебном разбирательстве по поводу доведения до самоубийства его жены. На странице «ВКонтакте», он написал, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор обвиняемой.

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Прокуратуре ХМАО удалось оспорить оправдательный приговор старшей медсестре сургутской травматологической больницы Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллег до самоубийства. Об отмене приговора URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Следственным органом женщина обвинялась в том, что в период с августа по октябрь 2021 года, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у последней развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», — сообщили в ведомстве. В результате действий Матвейчук в ноябре 2021 года женщина покончила жизнь самоубийством. Суд Первой инстанции признал медсестру невиновной и оправдал. «Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что муж погибшей Радик Ташмагамбетов сообщил о новом судебном разбирательстве по поводу доведения до самоубийства его жены. На странице «ВКонтакте», он написал, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор обвиняемой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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