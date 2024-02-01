Прокуратура ХМАО отменила оправдательный приговор для обвиняемой в доведении коллег до самоубийства

Прокуратура ХМАО оспорила оправдательный приговор медсестре Матвейчук

02 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Фото: Софья Сандурская © URA.RU Прокуратуре ХМАО удалось оспорить оправдательный приговор старшей медсестре сургутской травматологической больницы Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллег до самоубийства. Об отмене приговора URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Следственным органом женщина обвинялась в том, что в период с августа по октябрь 2021 года, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у последней развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», — сообщили в ведомстве. В результате действий Матвейчук в ноябре 2021 года женщина покончила жизнь самоубийством. Суд Первой инстанции признал медсестру невиновной и оправдал. «Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что муж погибшей Радик Ташмагамбетов сообщил о новом судебном разбирательстве по поводу доведения до самоубийства его жены. На странице «ВКонтакте», он написал, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор обвиняемой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратуре ХМАО удалось оспорить оправдательный приговор старшей медсестре сургутской травматологической больницы Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллег до самоубийства. Об отмене приговора URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Следственным органом женщина обвинялась в том, что в период с августа по октябрь 2021 года, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у последней развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», — сообщили в ведомстве. В результате действий Матвейчук в ноябре 2021 года женщина покончила жизнь самоубийством. Суд Первой инстанции признал медсестру невиновной и оправдал. «Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что муж погибшей Радик Ташмагамбетов сообщил о новом судебном разбирательстве по поводу доведения до самоубийства его жены. На странице «ВКонтакте», он написал, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор обвиняемой.