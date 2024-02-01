Прокуратура ХМАО отменила оправдательный приговор для обвиняемой в доведении коллег до самоубийства

Прокуратуре ХМАО удалось оспорить оправдательный приговор старшей медсестре сургутской травматологической больницы Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллег до самоубийства. Об отмене приговора URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Следственным органом женщина обвинялась в том, что в период с августа по октябрь 2021 года, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у последней развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», — сообщили в ведомстве.
В результате действий Матвейчук в ноябре 2021 года женщина покончила жизнь самоубийством. Суд Первой инстанции признал медсестру невиновной и оправдал. «Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что муж погибшей Радик Ташмагамбетов сообщил о новом судебном разбирательстве по поводу доведения до самоубийства его жены. На странице «ВКонтакте», он написал, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор обвиняемой.
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