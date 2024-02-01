ХМАО вошел в топ-3 региона с наибольшим профицитом бюджета

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку регионов России с наибольшим профицитом бюджета за 2023 год: доходы округа превысили расходы. Исследование провело Аналитическое кредитное рейтинговое агентство по заказу газеты «Ведомости».
«Всего 28 субъектов РФ закончили год с профицитом бюджета. Наибольший профицит бюджета в номинальном выражении сформировался в Свердловской (50,8 млрд рублей) и Ленинградской (37,1 млрд рублей) областях и ХМАО (30,6 млрд рублей)», — указано в публикации «Ведомостей».
Исследователи взяли за основу данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Аналитики выяснили, что с дефицитом бюджета 2023 год завершил 61 регион. Наибольшее превышение расходов над доходами — в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.
Ранее URA.RU писало, что дума ХМАО обсудила рекордный профицит бюджета на внеочередном заседании. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, новые стройки и социальные льготы.
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