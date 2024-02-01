01 февраля 2024

ХМАО вошел в топ-3 региона с наибольшим профицитом бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, документ, бюджет, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Профицит бюджета ХМАО за 2023 год составил 30,6 млрд рублей Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку регионов России с наибольшим профицитом бюджета за 2023 год: доходы округа превысили расходы. Исследование провело Аналитическое кредитное рейтинговое агентство по заказу газеты «Ведомости».

«Всего 28 субъектов РФ закончили год с профицитом бюджета. Наибольший профицит бюджета в номинальном выражении сформировался в Свердловской (50,8 млрд рублей) и Ленинградской (37,1 млрд рублей) областях и ХМАО (30,6 млрд рублей)», — указано в публикации «Ведомостей».

Исследователи взяли за основу данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Аналитики выяснили, что с дефицитом бюджета 2023 год завершил 61 регион. Наибольшее превышение расходов над доходами — в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Ранее URA.RU писало, что дума ХМАО обсудила рекордный профицит бюджета на внеочередном заседании. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, новые стройки и социальные льготы.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку регионов России с наибольшим профицитом бюджета за 2023 год: доходы округа превысили расходы. Исследование провело Аналитическое кредитное рейтинговое агентство по заказу газеты «Ведомости». «Всего 28 субъектов РФ закончили год с профицитом бюджета. Наибольший профицит бюджета в номинальном выражении сформировался в Свердловской (50,8 млрд рублей) и Ленинградской (37,1 млрд рублей) областях и ХМАО (30,6 млрд рублей)», — указано в публикации «Ведомостей». Исследователи взяли за основу данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Аналитики выяснили, что с дефицитом бюджета 2023 год завершил 61 регион. Наибольшее превышение расходов над доходами — в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Ранее URA.RU писало, что дума ХМАО обсудила рекордный профицит бюджета на внеочередном заседании. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, новые стройки и социальные льготы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...