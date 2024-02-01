В Екатеринбурге начали судить обвиняемого в убийстве аспиранта из Габона

В Ленинском районном суде начался процесс над 23-летним Данилом Фоминым, который обвиняется в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Сегодня Фомину предъявят обвинительное заключение. Затем выберут дату следующего заседания», — пояснили в Ленинском райсуде. Обвиняемый находится в СИЗО с 2023 года. По данным «КП-Екатеринбург», Фомин частично признал вину. «Я действовал в целях самообороны», — передает издание слова подсудимого.
Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа 2023 года. Главным подозреваемым по делу стал Фомин. Известно, что убийство аспиранта произошло на глазах сотрудников ДПС, которые отказались разгонять драку. Позднее их уволили из МВД, также против них возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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