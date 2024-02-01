Курганская область вошла в десятку регионов, где больше всего выращивают овощей

02 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Курганская область в лидерах по выращиванию овощей в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область вошла в десятку регионов России по урожайности овощей открытого грунта. Об этом стало известно в ходе Всероссийского агрономического совещания в рамках выставки-форума «Россия», сообщает правительство регионов. «Курганская область вошла в десятку регионов России по показателю урожайности овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ по итогам 2023 года. В регионе было выращено свыше 180 тысяч тонн картофеля и 75 тысяч тонн овощей, что составило 103% к 2022 году», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Наибольшие площади под картофелем и овощными культурами находятся в Шатровском, Куртамышском и Белозерском округах. Рекордную урожайность по итогам прошлого года показало ЗАО «Картофель». На предприятии, выращивающем морковь, свеклу и картофель и капусту, было собрано более 620 центнеров с одного гектара. Также сельхозфирма расширяет производство и строит нового овощехранилище на 16 тысяч тонн. В проект инвестировано более свыше 230 млн рублей Большое внимание развитие агропромышленной сферы в регионе оказывает губернатор Вадим Шумков. По его поручениям было введено в оборот более 220 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Также глава региона добился выделения субсидии от Минсельхоза 80 млн рублей для дополнительной поддержки аграриев. По итогам 2022 года Курганская область занимала первое место в РФ по индексу агропромышленного производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская область вошла в десятку регионов России по урожайности овощей открытого грунта. Об этом стало известно в ходе Всероссийского агрономического совещания в рамках выставки-форума «Россия», сообщает правительство регионов. «Курганская область вошла в десятку регионов России по показателю урожайности овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ по итогам 2023 года. В регионе было выращено свыше 180 тысяч тонн картофеля и 75 тысяч тонн овощей, что составило 103% к 2022 году», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Наибольшие площади под картофелем и овощными культурами находятся в Шатровском, Куртамышском и Белозерском округах. Рекордную урожайность по итогам прошлого года показало ЗАО «Картофель». На предприятии, выращивающем морковь, свеклу и картофель и капусту, было собрано более 620 центнеров с одного гектара. Также сельхозфирма расширяет производство и строит нового овощехранилище на 16 тысяч тонн. В проект инвестировано более свыше 230 млн рублей Большое внимание развитие агропромышленной сферы в регионе оказывает губернатор Вадим Шумков. По его поручениям было введено в оборот более 220 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Также глава региона добился выделения субсидии от Минсельхоза 80 млн рублей для дополнительной поддержки аграриев. По итогам 2022 года Курганская область занимала первое место в РФ по индексу агропромышленного производства.