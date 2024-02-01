01 февраля 2024

Кунгурская ледяная пещера возобновляет работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгурская ледяная пещера. Кунгур, кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера вновь ждет туристов Фото:

В Пермском крае после вынужденного перерыва возобновляет работу одна из главных достопримечательностей — Кунгурская ледяная пещера. В администрации говорят, что никаких угроз туристам нет.

«Кунгурская ледяная пещера вновь открыта для туристов. С 3 февраля мы возобновляем работу! Экскурсионная тропа отвечает всем критериям безопасности. Техническая документация приведена в соответствие Закону „О недрах“», — сообщается на странице пещеры в соцсети «ВКонтакте». Гостей ждут каждый день с 10 утра.

Кунгурская пещера, как рассказывало URA.RU, закрылась для туристов 31 января из-за замечаний Ростехнадзора. Жители многих регионов России, купившие туры и забронировавшие гостиницы в Пермском крае, были обеспокоены ситуацией, но администрация пещеры просила не сдавать билеты.

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В Пермском крае после вынужденного перерыва возобновляет работу одна из главных достопримечательностей — Кунгурская ледяная пещера. В администрации говорят, что никаких угроз туристам нет. «Кунгурская ледяная пещера вновь открыта для туристов. С 3 февраля мы возобновляем работу! Экскурсионная тропа отвечает всем критериям безопасности. Техническая документация приведена в соответствие Закону „О недрах“», — сообщается на странице пещеры в соцсети «ВКонтакте». Гостей ждут каждый день с 10 утра. Кунгурская пещера, как рассказывало URA.RU, закрылась для туристов 31 января из-за замечаний Ростехнадзора. Жители многих регионов России, купившие туры и забронировавшие гостиницы в Пермском крае, были обеспокоены ситуацией, но администрация пещеры просила не сдавать билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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