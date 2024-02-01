01 февраля 2024

Ученики рассказали, что происходило в школе Нового Уренгоя перед эвакуацией

В Новом Уренгое ученики школы №8 сидели в забаррикадированных классах более часа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое эвакуированные школьники отправились по домам Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученики школы №8 оставались в закрытых классах более часа, забаррикадировав входные двери. Об этом URA.RU сообщили эвакуированные школьники.

«Объявилась тревога, мы забаррикадировались в классах. Сидели больше часа, потом начали выходить. Я родителям не звонила, они сами все по новостям узнали», — рассказала старшеклассница корреспонденту с места события. «Нам ничего не объяснили. Сидели в классах два урока, потом выводить начали», — поделилась ученица 7 класса.

В школу №8 Нового Уренгоя (ЯНАО) поступил анонимный звонок с сообщением о возможном вооруженном нападении. Всех учеников эвакуировали под присмотром экстренных служб.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ученики школы №8 оставались в закрытых классах более часа, забаррикадировав входные двери. Об этом URA.RU сообщили эвакуированные школьники. «Объявилась тревога, мы забаррикадировались в классах. Сидели больше часа, потом начали выходить. Я родителям не звонила, они сами все по новостям узнали», — рассказала старшеклассница корреспонденту с места события. «Нам ничего не объяснили. Сидели в классах два урока, потом выводить начали», — поделилась ученица 7 класса. В школу №8 Нового Уренгоя (ЯНАО) поступил анонимный звонок с сообщением о возможном вооруженном нападении. Всех учеников эвакуировали под присмотром экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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