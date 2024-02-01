Ученики рассказали, что происходило в школе Нового Уренгоя перед эвакуацией

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученики школы №8 оставались в закрытых классах более часа, забаррикадировав входные двери. Об этом URA.RU сообщили эвакуированные школьники.
«Объявилась тревога, мы забаррикадировались в классах. Сидели больше часа, потом начали выходить. Я родителям не звонила, они сами все по новостям узнали», — рассказала старшеклассница корреспонденту с места события. «Нам ничего не объяснили. Сидели в классах два урока, потом выводить начали», — поделилась ученица 7 класса.
В школу №8 Нового Уренгоя (ЯНАО) поступил анонимный звонок с сообщением о возможном вооруженном нападении. Всех учеников эвакуировали под присмотром экстренных служб.
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