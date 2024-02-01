01 февраля 2024

Источник раскрыл причину эвакуации детей из школы в Новом Уренгое

Анонимный звонок в школу Нового Уренгоя стал причиной эвакуации детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, интернет, звонок, мобильник, непогода, снегопад, телефон в руках
Анонимный звонок привел к эвакуации детей из школы в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из школы № 8 были эвакуированы ученики. Причиной эвакуации стал анонимный звонок с сообщением о возможном нападении в школе, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Информация о звонке подтвердилась. Звонок был сделан через IP-телефонию, возможно звонивший находился за границей Российской Федерации», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу полиции, с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что к школе № 8 в Новом Уренгое были стянуты подразделения экстренных служб. Позже произошла организованная эвакуация детей из школы. При последнем событии присутствовал корреспондент агентства.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) из школы № 8 были эвакуированы ученики. Причиной эвакуации стал анонимный звонок с сообщением о возможном нападении в школе, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Информация о звонке подтвердилась. Звонок был сделан через IP-телефонию, возможно звонивший находился за границей Российской Федерации», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу полиции, с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что к школе № 8 в Новом Уренгое были стянуты подразделения экстренных служб. Позже произошла организованная эвакуация детей из школы. При последнем событии присутствовал корреспондент агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...