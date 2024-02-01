Источник раскрыл причину эвакуации детей из школы в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) из школы № 8 были эвакуированы ученики. Причиной эвакуации стал анонимный звонок с сообщением о возможном нападении в школе, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Информация о звонке подтвердилась. Звонок был сделан через IP-телефонию, возможно звонивший находился за границей Российской Федерации», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу полиции, с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что к школе № 8 в Новом Уренгое были стянуты подразделения экстренных служб. Позже произошла организованная эвакуация детей из школы. При последнем событии присутствовал корреспондент агентства.
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