01 февраля 2024

Тюменцы скупают кастеты, биты и самодельные дубинки

Жители Тюмени скупают оружие самообороны кустарного производства
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, оружие, экспонат, кастет, орудия преступления
Стоимость кастетов и дубинок в Тюменской области выросла на 25% Фото:

Жители Тюмени стали чаще интересоваться покупкой кастетов, бит, дубинок и другого самодельного оружия самообороны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«К подпольным мастерам, которые занимаются изготовлением кастетов, бит и дубинок, буквально выстраиваются очереди. В основном, самодельным оружием самообороны интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, на этом фоне некоторые мастера, занимающиеся изготовлением подобных предметов, подняли цены на свои товары. «В среднем, если сравнивать с 2023 годом, цены выросли на 20 — 25%. Итоговая стоимость зависит от вида товара и стоимости материалов для его изготовления», — пояснил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что что жители Тюменской области запасаются холодным оружием. По данным источников агентства, по сравнению с 2023 годом спрос на ножи ручной работы в регионе вырос на 30%.

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Жители Тюмени стали чаще интересоваться покупкой кастетов, бит, дубинок и другого самодельного оружия самообороны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «К подпольным мастерам, которые занимаются изготовлением кастетов, бит и дубинок, буквально выстраиваются очереди. В основном, самодельным оружием самообороны интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, на этом фоне некоторые мастера, занимающиеся изготовлением подобных предметов, подняли цены на свои товары. «В среднем, если сравнивать с 2023 годом, цены выросли на 20 — 25%. Итоговая стоимость зависит от вида товара и стоимости материалов для его изготовления», — пояснил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что что жители Тюменской области запасаются холодным оружием. По данным источников агентства, по сравнению с 2023 годом спрос на ножи ручной работы в регионе вырос на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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