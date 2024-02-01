Тюменцы скупают кастеты, биты и самодельные дубинки

Жители Тюмени скупают оружие самообороны кустарного производства

02 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Стоимость кастетов и дубинок в Тюменской области выросла на 25% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще интересоваться покупкой кастетов, бит, дубинок и другого самодельного оружия самообороны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «К подпольным мастерам, которые занимаются изготовлением кастетов, бит и дубинок, буквально выстраиваются очереди. В основном, самодельным оружием самообороны интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, на этом фоне некоторые мастера, занимающиеся изготовлением подобных предметов, подняли цены на свои товары. «В среднем, если сравнивать с 2023 годом, цены выросли на 20 — 25%. Итоговая стоимость зависит от вида товара и стоимости материалов для его изготовления», — пояснил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что что жители Тюменской области запасаются холодным оружием. По данным источников агентства, по сравнению с 2023 годом спрос на ножи ручной работы в регионе вырос на 30%.

Жители Тюмени стали чаще интересоваться покупкой кастетов, бит, дубинок и другого самодельного оружия самообороны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «К подпольным мастерам, которые занимаются изготовлением кастетов, бит и дубинок, буквально выстраиваются очереди. В основном, самодельным оружием самообороны интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, на этом фоне некоторые мастера, занимающиеся изготовлением подобных предметов, подняли цены на свои товары. «В среднем, если сравнивать с 2023 годом, цены выросли на 20 — 25%. Итоговая стоимость зависит от вида товара и стоимости материалов для его изготовления», — пояснил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что что жители Тюменской области запасаются холодным оружием. По данным источников агентства, по сравнению с 2023 годом спрос на ножи ручной работы в регионе вырос на 30%.